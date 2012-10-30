ЦВК досі не отримала з ОВК жодного протоколу з мокрою печаткою

Про це УНІАН повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«Ані ввечері, ані вночі до ЦВК, наскільки мені відомо, не надійшло жодного протоколу, але ситуація може змінитися щохвилини», - сказав А.Магера.

У свою чергу у прес-службі ЦВК нагадали, що комісія приймає протоколи ОВК у режимі безперервного засідання, а всі додатки до протоколів ОВК приймає спеціальна робоча група, яку було створено завчасно.

На даний час ЦВК опрацювала 88% електронних протоколів окружних виборчих комісій. Як і раніше, лідерами залишаються Партія регіонів (31,75%) та «Батьківщина» (24,28%). На третьому місці Комуністична партія України (13,87%) і на четвертому – «УДАР Віталія Кличка» (13,48%), на п'ятому місці - ВО «Свобода» (9,62%). На шосте місце вийшла партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!», яку підтримали 1,61% виборців.

Понад 1% голосів набрали також Радикальна партія Олега Ляшка (1,08%) та партія «Наша Україна» (1,07%). Всі інші учасники виборів набирають до 0,5%.