ЦВК досі не отримала з ОВК жодного протоколу з мокрою печаткою
Центральна виборча комісія станом на 10.20 не отримала з окружних виборчих комісій жодного протоколу з мокрою печаткою про результати голосування на парламентських виборах.
Про це УНІАН повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
«Ані ввечері, ані вночі до ЦВК, наскільки мені відомо, не надійшло жодного протоколу, але ситуація може змінитися щохвилини», - сказав А.Магера.
У свою чергу у прес-службі ЦВК нагадали, що комісія приймає протоколи ОВК у режимі безперервного засідання, а всі додатки до протоколів ОВК приймає спеціальна робоча група, яку було створено завчасно.
На даний час ЦВК опрацювала 88% електронних протоколів окружних виборчих комісій. Як і раніше, лідерами залишаються Партія регіонів (31,75%) та «Батьківщина» (24,28%). На третьому місці Комуністична партія України (13,87%) і на четвертому – «УДАР Віталія Кличка» (13,48%), на п'ятому місці - ВО «Свобода» (9,62%). На шосте місце вийшла партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!», яку підтримали 1,61% виборців.
Понад 1% голосів набрали також Радикальна партія Олега Ляшка (1,08%) та партія «Наша Україна» (1,07%). Всі інші учасники виборів набирають до 0,5%.