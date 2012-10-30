Магера: ніякий суд не складе протокол замість окружкому
07:01, 30 жовтня 2012Політика
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Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявляє про неможливість встановлення судом результатів виборів народних депутатів в окремих одномандатних виборчих округах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив, коментуючи на прохання журналістів заяви політиків про те, що у окремих округах переможців визначатиме суд.
"Відповідно до закону, лише окружна виборча комісія може встановити підсумки голосування в межах округу. Суд може зобов’язати ОВК вчинити певні дії, наприклад, здійснити повторний підрахунок голосів на якийсь дільниці, або врахувати ті чи інші факти, але крім ОВК протокол ніхто не складе", - сказав А.Магера.
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