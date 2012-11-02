Міліція порушила справу у зв’язку із сутичками в Первомайську

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Перешкоджання законним вимогам міліції суворо карається законом. Наразі Первомайським міським управлінням міліції уже порушено кримінальну справу за ч.1 ст.279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства)», - йдеться у повідомленні МВС.

При цьому в МВС наполягають, що міліція в ОВК № 132 у Первомайську діяла у рамках правового поля і робила усе можливе, аби не постраждали люди та було виконано рішення суду.

«Попри спроби деяких ЗМІ висвітлити події на Миколаївщині «як втручання міліції у виборчий процес», МВС наголошує, що міліція діяла у рамках правового поля і робила усе можливе, аби не постраждали люди та було виконано рішення суду», - йдеться у повідомленні.

Натомість представники та прихильники різних політичних сил, як заявили в МВС, не цуралися вдаватися до фізичної сили і чинити опір міліціонерам.

«Як тільки працівники «Беркуту» приступили до виконання постанови виконавчої служби щодо охорони громадського порядку під час проведення виконавчих дій, у правоохоронців полетіло каміння, порушники пустили сльозогінний газ та прискали з вогнегасників, а також висловлювалися нецензурною лайкою на адресу правоохоронців», - стверджують в міністерстві.

Серед правоохоронців уже є 12 постраждалих з колото-різаними ранами та отруєнням газом. Станом на 18.30 ніхто, крім міліціонерів, до лікарні не звертався, поінформували в МВС.

«Винні у сутичках у Первомайську будуть відповідати за законом», - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пєшехонов, який посів за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пєшехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову кандидата по 132-у округу А.Пєшехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Сьогодні ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про скасування ухвали про витребування протоколів для розгляду їх в залі суду.

Також сьогодні Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який перебуває в ОВК № 132, заявив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» увірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, розбили скло, побили людей й ввезли протоколи з результатами голосування.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.