МВС: Протоколи з окружкому у Первомайську вивезені за рішенням суду

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, постанову про примусове вилучення протоколів із мокрими печатками виніс Адміністративний суд Миколаївської області.

«Працівники міліції виключно в межах законодавства забезпечили охорону правопорядку та безперешкодну роботу судових виконавців, які звернулися по допомогу до правоохоронців. Працівники спецпідрозділу «Беркут» на виконання рішення суду забезпечили правопорядок та припинення правопорушень під час вивезення до м. Миколаєва протоколів із результатами голосування. Під час виконання своїх обов’язків по охороні громадського порядку правоохоронці діяли виключно в межах положень Закону України «Про міліцію», - наголосили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пєшехонов, який посів за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пєшехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

На тему: У Первомайську Москаль забрав у «Беркута» протоколи і повернув їх в ОВК (відео)

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову кандидата по 132-у округу А.Пєшехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Сьогодні ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про скасування ухвали про витребування протоколів для розгляду їх в залі суду.

Також сьогодні Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який перебуває в ОВК № 132, заявив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» увірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, розбили скло, побили людей й ввезли протоколи з результатами голосування.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.