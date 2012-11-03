Член Первомайського окружкому вже зачитує результати у ЦВК

Член окружної виборчої комісії № 132 (Первомайськ, Миколаївська область) Валентина Крощенко, представник Партії регіонів почала оголошувати на засіданні Центральної виборчої комісії протокол про результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, за процедурою спочатку оголошуються дані протоколу за результатами голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі, а потім – у одномандатному виборчому окрузі.

В.Крощенко підтвердила, що голова ОВК Василь Микитюк перебуває в приміщенні ЦВК, але йому стало зле.

Тим часом один із двох членів Первомайської окружної виборчої комісії номер 132 (Миколаївська область), який має право транспортувати протоколи до Центральної виборчої комісії, зараз перебуває в Первомайську.

Про це УНІАН повідомив член ОВК, представник ВО «Батьківщина» Анатолій Шевченко.

За його словами, перевозити протоколи в ЦВК повинні голова комісії, його заступник і представники двох «лідерів» виборів.

«У нашому випадку це члени ОВК від Партії регіонів і ВО «Батьківщина». Тому я повинен бути зараз в Києві з бюлетенями», - зазначив А.Шевченко.

При цьому він підкреслив, що навіть не знав нічого про майбутнє транспортування бюлетенів до ЦВК.

Згідно з даними електронної системи «Вибори», ОВК № 132 пропрацювала 100 % протоколів. Відповідно до цього, Партію регіонів підтримали 35 % виборців, «Батьківщину» – 23,64 %, «УДАР» – 12,80 %, КПУ – 18,44 %, ВО «Свобода» – 3,93 %. По мажоритарній системі переможцем став представник Партії регіонів Віталій Трав’янко - 39,97 % голосів виборців. На 232 голоси від нього відстає представник партії «Батьківщина» Аркадій Корнацький.