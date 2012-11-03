Голові Первомайського окружкому стало зле у ЦВК
17:29, 03 листопада 2012Політика
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В.Миктюку надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомили УНІАН представники ОВК №132, які здають документи до Центрвиборчкому, голові комісії В.Миктюку вже у приміщенні ЦВК стало зле і йому наразі надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні голова окружної виборчої комісії № 132 (Первомайськ, Миколаївська область) Василь Микитюк привіз до Центрвиборчкому протокол про результати виборів в окрузі. Документація з одномандатного виборчого округу № 132 знаходиться у коробці з печаткою Миколаївського окружного адміністративного суду.
Зараз робоча група ЦВК приймає від цієї комісії протоколи дільничних виборчих комісій округу.
Після цього протокол окружної виборчої комісії оголошуватиметься на засіданні ЦВК.
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