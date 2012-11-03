Члени ОВК в Первомайську не знають, як протоколи опинилися у ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в залі засідань присутні двоє членів ОВК Дмитро Шевченко і Світлана Козак, а також юрист комісії. Вони мають намір дочекатися колег і все ж таки провести засідання.

За їхніми словами, їм нічого невідомо про те, що протоколи вже в ЦВК. Зараз вони намагаються зателефонувати до своїх колег, щоб зібрати кворум.

Як повідомляв УНІАН, голова ОВК №132 Василь Микитюк привіз в Центрвиборчком протокол про результати виборів в окрузі. Документація знаходиться в коробці з печаткою Миколаївського окружного адміністративного суду.

На даний момент робоча група ЦВК приймає від цієї комісії протоколи дільничних виборчих комісій округу.

По тому протокол окружної виборчої комісії оголошуватиметься на засіданні ЦВК.

В той же час, як повідомили представники ОВК №132, які здають документи в Центрвиборчком, голові комісії В.Микитюку вже в приміщенні ЦВК стало зле і йому надають необхідну медичну допомогу.