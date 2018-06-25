Помаранчева революція: фотоальбом восьмирічної давнини
Уже вісім років минуло з часу, коли до заповненого людьми головного майдану України була прикута увага всього світу. УНІАН пропонує пригадати, як творилась сучасна українська історія і якою вона залишиться в пам'яті, схоплена об'єктивами камер наших фотографів.
Учасники акції "Сила народу проти брехні та фальсифікацій"
Мітинг кампанії "Пора" в центрі Києва
Молодий прихильник Ющенка на мітинзі: "Ні фальсифікації!"
Учасники мітингу "Народ не здолати!"
Учасник акції "Народ не здолати!"
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Ющенко на Майдані 22 листопада
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В центрі Києва живе уже більше 10 тисяч людей
Сторожа наметового містечка на Хрещатику
Заповнений Майдан Незалежності
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Ющенко прийняв символічну присягу у ВР 23 листопада
Нічний Майдан
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Тимошенко прийшла до "Беркуту" з квітами
Прихильники Віктора Януковича під ЦВК
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Хлопець грає Гімн України під Адміністрацією Президента
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