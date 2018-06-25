Помаранчева революція: фотоальбом восьмирічної давнини

Уже вісім років минуло з часу, коли до заповненого людьми головного майдану України була прикута увага всього світу. УНІАН пропонує пригадати, як творилась сучасна українська історія і якою вона залишиться в пам'яті, схоплена об'єктивами камер наших фотографів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter