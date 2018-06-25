Учасник акції на підтримку кандидата Віктора Ющенка

Помаранчева революція: фотоальбом восьмирічної давнини

07:35, 22 листопада 2012
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Уже вісім років минуло з часу, коли до заповненого людьми головного майдану України була прикута увага всього світу. УНІАН пропонує пригадати, як творилась сучасна українська історія і якою вона залишиться в пам'яті, схоплена об'єктивами камер наших фотографів.

Учасник акції на підтримку кандидата Віктора Ющенка
Мітинг кампанії
Молодий прихильник Ющенка на мітинзі:
Учасники мітингу
Учасник акції
Ющенко закликає прийти на Майдан 22 листопада і сказати
Ющенко на Майдані. 22 листопада
Майдан у день старту паралельного підрахунку голосів. 22 листопада
Майдан слухає виступ Ющенка. 23 листопада
В центрі Києва живе - уже більше 10 тисяч людей. 23 листопада
Сторожа наметового містечка на Хрещатику. 23 листопада
Заповнений Майдан Незалежності. 23 листопада
Нові сили мітингувальників. 23 листопада
Ющенко прийняв символічну присягу у ВР. 23 листопада
Нічний Майдан. 23 листопада
Охорона адміністрації Кучми. 23 листопада
Тимошенко прийшла до
Прихильники Віктора Януковича під ЦВК. 24 листопада
Ющенко виступає перед багатотисячним мітингом. 24 листопада
Життя наметового містечка. 25 листопада
Український дім - для українців. 26 листопада
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