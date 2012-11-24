Азаров здивований ставленням опозиції до роботи

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Учора я вперше взяв участь у роботі підготовчої групи з організації роботи нової сесії Верховної Ради. Перше, що мене здивувало, це те, що на засідання робочої групи прийшли голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов і (не прийшов - УНІАН) жоден з керівників або лідерів партійних списків, що пройшли до Верховної Ради партій. На мій погляд, це було не лише у зв'язку з неповагою до своїх колег, а й нерозуміння важливого значення, яке в житті нашої країни відіграє парламент. Ще раз підкреслюю, це було перше підготовче засідання робочої групи", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що брав участь у роботі багатьох подібних груп, і за всі роки вперше зіткнувся з такою ситуацією. Він підкреслив, що зазвичай на перше засідання завжди збиралися всі керівники партій, які пройшли до парламенту.

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"Але ще більше мене здивувало те, що по суті всі три години засідання робочої групи звелися до обструкції з боку опозиції та небажання вирішувати конкретні питання роботи Верховної Ради. На засідання робочої групи прибула велика кількість ЗМІ і, мені здається, що завдяки цьому і нерозумінню багатьох нових політиків, вибраних депутатами, це засідання звелося до чергового шоу. Адже перед країною стоїть так багато завдань і так багато проблем, які необхідно вирішувати! Для їх вирішення потрібні і компетентність, і об'єктивність, і зваженість, і уміння знаходити компроміси, але найменше потрібні амбітність, політиканство, гра на публіку", - підкреслив М.Азаров.

За словами прем'єра, йому хотілося б, щоб народні обранці повною мірою відчули свою відповідальність і зрозуміли велику відмінність між передвиборною риторикою і необхідністю дуже серйозно працювати над документами, над ухваленням рішень.

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"Якщо вже прем'єр-міністр країни знайшов у своєму графіку три години часу для роботи цієї підготовчої групи, то виникає питання: чому у решти лідерів партій не знайшлося аналогічного часу і чим вони були зайняті? Але будемо сподіватися на те, що нова Верховна Рада все-таки відійде від передвиборної емоційності і займеться справою", - резюмував глава уряду.