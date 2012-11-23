Томенко: ПР тягне час, щоб завершити податкову профілактику з мажоритарниками

Опозиція не братиме участі в засіданнях підготовчої депутатської групи щодо організації роботи Верховної Ради України наступного скликання, якщо парламент першим питанням не розгляне постанову про обов’язковість персонального голосування.

Про це сьогодні УНІАН повідомив заступник голови ВР, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко.

«В разі, якщо це не буде прийнято, то ми не будемо брати участі в засіданнях підготовчої групи», - сказав він.

М.Томенко повідомив, що опозиція готова готувати нову сесію тільки, якщо одразу ж з першого дня кожен депутат ВР наступного скликання голосуватиме сам за себе.

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Говорячи про причини перенесення сьогоднішнього засідання підготовчої групи, М.Томенко припустив, що керівники держави, які входять до цієї групи, оскільки обрані народними депутатами, не готові півдня проводити з журналістами та слухати аргументи представників трьох опозиційних сил щодо персонального голосування.

«Але об’єктивна причина інша – досі Партія регіонів не створила більшість нового парламенту», - сказав М.Томенко.

За його словами, Партія регіонів залучила податкові та правоохоронні органи, але так і не змогла «дотиснути необхідну кількість мажоритарників, які б склали 226 осіб». «Тому їм потрібен час, аби продовжити податкову профілактику з мажоритарниками», - сказав він.

М.Томенко також висловив переконання, що якщо голосування за обрання спікера нового парламенту відбудеться у відкритому режимі персонально, то влада не має для цього необхідної кількості голосів.