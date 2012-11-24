Прес-служба Литвина образилася за шефа

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Апарату Верховної Ради України.

«У зв’язку з появою у засобах масової інформації коментарів наклепницького характеру щодо голови Верховної Ради України Володимира Литвина, які, очевидно, пов’язані з тим, що боротьба за посаду керівника парламенту вступила у вирішальну фазу, прес-служба Апарату Верховної Ради України заявляє, що голова Верховної Ради, відповідно до законодавства, організовує роботу й очолює Підготовчу депутатську групу, коли він обраний депутатом, яка опрацьовує питання з організації та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради України нового скликання», сказано у документі.

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Оскільки пропозиції щодо складу такої Групи вносять політичні партії, між виборчими списками яких розподілено депутатські мандати, та народні депутати-самовисуванці, обрані в одномандатних округах, В.Литвин увійшов до складу Підготовчої депутатської групи за пропозицією Партії регіонів. Інші політичні партії поставилися до цього спокійно, зважаючи на те, що їх сукупна квота на представництво у Підготовчій депутатській групі фактично співставна з квотою Партії регіонів, додали у прес-службі Апарату ВР.

«Витоки і причини таких неадекватних коментарів очевидні: деякі претенденти на посаду голови Верховної Ради України за допомогою політтехнологів, що їх обслуговують, вдалися до цинічних і брехливих тверджень, побачивши у цьому факті загрозу для себе.

Рекомендуємо цим діячам, зокрема й тим, які раптово прийшли до тями і відірвалися від своїх молодих пасій, аби виступити з «викриттям», заспокоїтися і повернутися у звичний для себе стан», - наголошується у заяві.

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В Апараті ВР нагадали, що позиція В.Литвина чітко визначена і вже неодноразово озвучена: «він не збирається нікуди вступати, не претендує на жодні посади і має намір працювати рядовим депутатом у Комітеті з питань науки і освіти».

«Такі примітивні і дешеві трюки свідчать про відсутність будь-яких моральних гальм і елементарної політичної витримки як у замовників, так і у виконавців цієї облудливої кампанії, які вдалися до огульно-безпідставних випадів», - сказано у заяві.