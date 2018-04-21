Ахметова хочуть бачити в суді

У Київському апеляційному суді наближається до завершення процес над убивцями екс-керівника „Азовского морського пароплавства” і екс-народного депутата Анатолія Бандури. Хапаючись за соломину, ватажок убивць і його адвокати клопочуть про виклик до суду для перевірки на предмет причетності до вбивства трьох народних депутатів: Олександра Савчука, Антона Пригодського і... Рината Ахметова.

Ми вже писали про цю тему. Нагадаємо, незадовго до вбивства, натхненний перемогою «помаранчевої революції», Анатолій Бандура збирався зустрітися з новопризначеною головою ФДМУ Валентиною Семенюк, щоб з документами в руках довести, що «Торговий флот Донбасу» просто вкрав у держави Україна цілий флот. Далі він мав намір добиватися його повернення державі. Смерть не дала відбутися цій зустрічі.

І ось в справі з`явилися не просто версії, а докази того, що ця зустріч справді мала відбутися. Суд викликав Семенюк для свідчень. Пославшись на надзвичайну зайнятість, вона адресувала до суду листа, який і було зачитано під час слухань. У ньому голова ФДМУ підтвердила факт своєї розмови з Бандурою за три-чотири дні до його вбивства. За словами керівника Фонду, під час цієї розмови він просив про особисту зустріч, на якій обіцяв надати «документи про Азовське морське пароплавство».

Кому, насамперед, була потрібна ця смерть?

19 травня підсудний Віктор Кондратенко, майор КДБ-СБУ і підполковник податкової адміністрації, організатор вбивства екс-народного депутата і начальника Азовського морського пароплавства, заявив клопотання. Кондратенко просив викликати для дачі свідчень Антона Пригодського – народного депутата від Партії Регіонів (№21), президента корпорації "Міжрегіональний Промисловий Союз". Слід додати, що це своє клопотання Кондратенко не погоджував з адвокатами. Поінформовані джерела, повідомляють, що після оголошення підсудним клопотання, три його захисника, впали в ступор. Ще б пак! Така промовиста деталь: один з адвокатів Кондратенка вступив у справу за рекомендацією віце-президента «Міжрегіонального промсоюзу» Олександра Резника – заступника того самого Пригодського, якого керівник кілерів пропонує допитати.

У цілому ж адвокати послідовно дотримуються тактики затягування процесу. Потопаючий хапається за соломинку, і, очевидно, остання надія підсудних – зміна вектора влади в країні, міфічна перспектива отримання Віктором Януковичем посади прем`єр-міністра з подальшим «розв’язанням» судових проблем. З цією метою вже на наступному засіданні, що відбулося 23 травня, захисники виступили з клопотанням викликати до суду аж цілих 17 осіб. Серед них знову чулися прізвища Ахметова, Пригодського, Савчука, Прусикова, який змінив Бандуру на посаді начальника АМП та інших. Крім того, очевидно, зважаючи на надзвичайне нервове навантаження, викликане оголошенням такого довгого списку, адвокат Закрасняний ліг до лікарні з гіпертонічним кризом.

Задля справедливості слід зазначити, що, як і у випадку з клопотанням Кондратенка, суд не побажав з`ясовувати причетність оголошених осіб до вбивства. Що, зазначмо, логічно. Суд аргументував своє рішення тим, що слухається справа щодо виконавць убивства, але зовсім не замовників. Таким чином, присутність зазначених громадян у залі суду виглядатиме логічною і навіть необхідною, коли до суду передадуть матеріали справи про замовників вбивства. А от коли це трапиться, мабуть, не знає ніхто. Нагадаємо: ще в листопаді минулого року її виділили в окреме провадження і звідтоді вона, на жаль, не рушила з мертвої точки - не в останню чергу зусиллями чиновників прокуратури.

Мабуть, ситуація діаметрально зміниться, якщо відбудеться зміна керівництва міської прокуратури, про що останнім часом повзуть наполегливі чутки. Але знову таки, чутками земля повниться, а справа про замовників, схоже, мало кого цікавить.

Можливо, лише покійного Анатолія Бандуру.

Іван Степанов