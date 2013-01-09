Кожару й Лаврова у Чернівцях зробили почесними докторами наук

Вчена Рада Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича на своєму позачерговому засідання присвоїла звання «Почесних докторів наук ЧНУ» міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі та міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, які 14 січня проведуть у стінах навчального закладу міждержавну зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі на засіданні Вченої ради ректор ЧНУ ім. Ю.Федьковича професор Степан Мельничук сказав, що обом урядовцям «варто присвоїти це звання за їхню допомогу під час номінації ЧНУ на включення в список архітектурних пам’яток ЮНЕСКО».

В обговоренні запропонованих кандидатур взяли участь декани та завідувачі кафедр. Більшістю голосів Вчена Рада проголосувала за присвоєння звань Почесних докторів наук міністрам України та Росії.

Планується, що 14 січня, під час перебування в Чернівцях, їм урочисто будуть вручені мантії та дипломи.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня у м. Чернівці заплановано проведення чергового, сьомого засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України Л.Кожари та міністра закордонних справ Російської Федерації С.Лаврова.