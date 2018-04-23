Маркування генетично модифікованих продуктів: чиновники брешуть, посилаючись на СОТ?

Від сьогодні в Україні всі харчові продукти, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), мали б маркуватися. Та минулого тижня на засіданні Кабміну міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв озвучив пропозицію скасувати цю постанову. Інакше Україну начебто не приймуть до Світової організації торгівлі. Чи справді це так? Невже СОТ забороняє громадянам знати, що вони вживають у їжу? Чи не попахує тут “замовленням” з боку виробників та продавців генетично модифікованих продуктів? Анатолій Кінах, Міністр економіки України: УРЯД ЩЕ НІЧОГО НЕ СКАСУВАВ

Уряд ще не ухвалив остаточного рішення про скасування своєї ухвали щодо введення з 1 листопада маркування продуктів харчування зі вмістом генетично модифікованих компонентів.

Кабінет міністрів ухвалить рішення про порядок обігу продуктів харчування із змістом генетично модифікованих компонентів у розмірі 0,9% після розгляду результатів засідання Робочої групи зі вступу України до СОТ. Спочатку ми підіб’ємо підсумки засідання робочої групи, а тоді ухвалимо відповідне рішення. Зараз триває пошук компромісів.

Олексій Ситнік, доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій САМЕ ЄВРОПЕЙЦІ ЗАПРОВАДИЛИ МАРКУВАННЯ Учені України розділилися на два табори: ті, хто пов’язаний з виробниками ГМО – вони, звісно, проти маркування ГМ-продуктів, бо отримують гранти від зарубіжних корпорацій, це їхній "хліб". Друга група вчених обстоює іншу позицію. До них належу і я. Ми не проти ГМО та генетичної інженерії. Це, безперечно, прогрес у науці. Але потрібні всебічні, довготривалі дослідження, жорсткий контроль, бо йдеться про біологічну безпеку. Питання відміни постанови Кабінету міністрів щодо маркування продуктів з ГМО тимчасово знято, однак протидія є. Щиро кажучи, сама кабмінівська постанова – небездоганна, має багато розмитостей та невизначеності.

Нинішня редакція припускає імовірність обходу деяких важливих пунктів, зокрема, це стосується генетично модифікованих мікроорганізмів (ГММ) – вони коротко згадуються, але конкретизації щодо них немає. У постанові не передбачено маркування ГММ, зокрема, в кисломолочних продуктах. Зараз більше говорять про ГМ-рослини. Там теж є свої ризики – токсичність, алергенність окремих ліній ГМ-рослин.

Але проблема ГММ значно складніша. Ризики набагато глибші. Якщо генетично модифікований штам бактерії (зазвичай кисломолочної, яку містять йогурти та кефіри) потрапляє в організм людини, він може добре прижитися в кишечнику, і внаслідок вільної гібридизації – передавати генетичний матеріал з трансгенними вставками до нашої симбіатичної мікрофлори.

Це може призвести до появи в організмі людини нових, іноді стійких до антибіотиків штамів, із абсолютно новими непередбачуваними властивостями – аж до патогенних. Наприклад, нову генетичну комбінацію від ГММ може отримати умовно патогенна кишкова паличка. Якщо вона потрапляє в сечостатеву систему чи кров, то може спричинити запальні процеси, навіть менінгіт або пневмонію. Це добре відомий факт. Тому існують серйозні ризики, пов’язані саме з генетично модифікованими мікроорганізмами.

Відміну маркування пов’язують зі вступом України до СОТ. Начебто це умова світового співтовариста... Але саме європейські країни – члени СОТ запровадили маркування ГМ-продуктів, і ніхто їх за це не збирається виключати з організації. Мало того, Аляска – один з американських штатів – у рамках регіонального законодавства запровадила обов’язкове маркування ГМ-продуктів. І досі Америку ще ніхто не виключив з цієї організації.

Тетяна Тимочко, перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги ЦЕ СПЕКУЛЯЦІЇ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Хочу загострити увагу на тому, що скасування Постанови КМУ від 1 серпня 2007 року "Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми", пов`язують зі вступом України до Світової організації торгівлі. Це – абсолютна неправда, тому що за угодою між Україною та США є лише два моменти. Перше – прийняття рамкового закону з питань біобезпеки (прийнято Верховною Радою України 31 травня 2007 року), друге – ми не маємо вводити повний мораторій на ГМО. Та про нього в постанові й не йдеться. Тому жодних застережень щодо вступу України до СОТ немає. Це спекуляції людей, які виконують замовлення транснаціональних корпорацій.

У процесі прийняття постанови увесь час чинилися перешкоди. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я тривалий час не візувало проект. Я особисто зустрічалася з міністром охорони здоров’я Юрієм Гайдаєвим, і він висловлювався проти маркування, формально пояснюючи заперечення, що, мовляв, Україну не приймуть до Світової організації торгівлі. Але ж, на мою думку, позиція міністра охорони здоров’я має полягати в захисті здоров`я українців.

Нарешті постанову Кабміну 1 серпня було прийнято. Вона не ідеальна, але принаймні захищає здоров’я українських дітей, бо забороняє використовувати генетично модифіковані організми в продуктах дитячого харчування, а також вимагає з 1 листопада 2007 року обов’язково маркувати продукти зі вмістом ГМО. На виконання постанови державні органи мали б розробити цілу низку нормативних документів, але цього не зроблено. Зокрема, досі не розроблено державної реєстрації ГМО, немає порядку маркування харчових продуктів і сільськогосподарської сировини, ввезення та транзиту ГМО, положення про ліцензування лабораторій, котрі мають визначати вміст ГМО, тощо. Тобто 1 листопада 2007 року постанова набирає чинності, але вона абсолютно нічим не забезпечена.

Лише після засідання урядового комітету 22 жовтня (очолював його Микола Азаров), на якому запропоновано скасувати постанову від 1 серпня, я зрозуміла, чому за три місяці жодне міністерство не зробило й найменшого кроку для виконання рішення Кабінету міністрів України. Чиновники чекали на скасування цієї постанови! Слава Богу, цьому вдалося запобігти. Однак заспокоюватися зарано – щосереди (на засіданні уряду) ми очікуємо на неприємні несподіванки.

Наша ліга взяла під жорсткий контроль виконання цієї постанови та вимагатиме від органів державної влади її послідовної реалізації. На нашу думку, подібні документи є тим лакмусовим папером, який показує справжні наміри влади.

Михайло Курик, Директор Інституту екології людини професор: КАБМІНОМ КЕРУЮТЬ НЕ ДЕРЖАВНІ МУЖІ, А ВИРОБНИКИ ГМО У всьому світі продукти маркують. Лише ми такі "розумні" – відмовляємося це робити. Це просто глупство. Іншого слова в мене немає. Моє враження – Кабміном керують не державні мужі, а транснаціональні компанії виробники ГМО. Як ми можемо говорити про цивілізованість або про європейський рівень нашої країни, коли нам скидають усілякий непотріб з усього світу?

Відбувається екологічний геноцид української нації. Ми живемо в такому світі, що дітям змалку слід пояснювати ази екобезпеки, розповідати, що треба їсти, а чого уникати.

Україну та її мешканців вважають за низькосортних. І ми самі це дозволяємо. І ще в Європу хочемо.

Юрій Гайдаєв, міністр охорони здоров’я: ПОСТАНОВА ДІЄ Постанову не скасовано, вона діє. Моє ставлення до того, що продукти з ГМО маркуватимуться, цілком нормальне й позитивне.

Кореспондент УНІАН також поспілкувався з представниками деяких українських компаній, що виробляють молочну та м’ясну продукцію.

Наталя Рябоконь, заступник директора з виробництва ТОВ “Три ведмеді”: Наша компанія не виробляє продуктів, які б містили генетично модифіковані компоненти. Соя, яку ми використовуємо, не трансгенна. На це є відповідні документи та висновки лабораторних досліджень. Тож для нас проблеми маркування продуктів з ГМО немає.

Ольга Шпаченко, начальник лабораторії ВАТ "Вімм-Білль-Данн"-Україна”: Щодо маркування продукції нічого не можу сказати. Ця постанова пройшла поза нашою увагою. Та вона нас і не стосується. У наших йогуртах та й у всій кисломолочній продукції генетично модифікованих організмів немає. Ми з таким не граємося. Не використовуємо ні модифікованої сої, ні модифікованого крохмалю. Наша продукція – з натуральних продуктів. Ми додаємо, звичайно, стабілізатори, але модифіковані інгредієнти – ніколи.

Валентина Петренко, директор МПЗ “Колос”: При виготовленні м’ясної продукції генетично модифіковані компоненти не використовуємо. І це підтверджує висновок лабораторії Інституту гігієни та медичної екології. Звичайно, додаємо сою, але не модифіковану. Про це свідчать супровідні документи на цю рослину, які надходять з Міністерства охорони здоров’я. Саме воно робить аналіз на вміст ГМО і дає дозвіл на використання продукту. Поки проблема маркування чи немаркування щодо трансгенів для нас не актуальна, але, якщо трапиться таке, що доведеться у процесі виробництва використовувати генетично модифікований організм, звичайно маркуватиме всю таку продукцію.

Наталя Максименко