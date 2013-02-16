Кармазін пояснює, що Балога та Домбровський - це тільки початок

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

Екс-депутат розповів, що відразу після парламентських виборів звертався до прокуратури, міліції з проханням розслідувати численні факти порушень законодавства під час виборів до ВР у багатьох округах. Зокрема, за словами Ю.Кармазіна, його звернення базувались на висновках відразу кількох місій міжнародних спостерігачів.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, суд ухвалив рішення позбавити депутатських повноважень саме Павла Балогу та Олександра Домбровського, якщо Ю.Кармазін заявляв про виборчі порушення і на багатьох інших округах, екс-депутат сказав, що відповіді від правоохоронних органів надійшли лише стосовно згаданих двох округів. І тому в суді він оскаржив обрання саме цих двох депутатів.

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Він додав, що на даний момент правоохоронні органи продовжують розслідування стосовно порушень під час парламентських виборів і в інших мажоритарних округах.

На питання, чи буде він таким чином звертатися до суду стосовно результатів виборів в інших округах, Ю.Кармазін сказав, що працює над матеріалами щодо округів у Чернігівській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій та Київській областях. При цьому екс-депутат відмовився назвати конкретні номери округів, “тому що скажуть, що Кармазін з кимсь воює”.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив Павла Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

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Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Ю.Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.