Кармазін вважає, що Балогу й Домбровського можна запросто позбавити мандатів

Депутат Верховної Ради VI скликання Юрій Кармазін наполягає на можливості виконання рішення Вищого адміністративного суду України, ухваленого за його позовом, яким позбавлено депутатських повноважень Павла Балогу та Олександр Домбровського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Ю.Кармазін зауважив, що в положенні закону, де перераховані підстави припинення повноважень народного депутата, йдеться про чинних депутатів Верховної Ради.

Натомість, заявляє Ю.Кармазін, суд поставив питання зовсім про інше. Говорячи про рішення ВАСУ, Ю.Кармазін зауважив, що в ньому йдеться про визнання неможливим встановити достовірні результати голосування в двох округах, у зв’язку з чим скасувати постанову Центральної виборчої комісії і визнати відсутність статусу і повноважень цих народних депутатів.

У зв’язку з цим, відповідаючи на запитання про те, як він може рекомендувати виконати рішення суду не порушуючи законів і Конституції України, Ю.Кармазін сказав: “Дуже просто виконується рішення, береться і виконується”. Він зауважив, що відповідно до рішення суду, депутати позбавлені депутатського статусу, суд, за словами Ю.Кармазіна, його скасував. А тому немає проблеми з невідповідністю нормам закону про відсутність підстав для позбавлення депутатських повноважень, зазначив він. Також екс-депутат заявив, що, відповідно, для виконання цього рішення немає потреби звертатись до Конституційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив Павла Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

14 лютого голова ВР Володимир Рибак повідомив, що направив до Конституційного суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги та О.Домбровського повноважень.