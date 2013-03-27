В Азарова пояснили, за що з Кабміну вигнали нардепа

У Кабінеті міністрів України наголошують, що регламент засідань уряду ніхто не має права порушувати, і саме за це й видалили із засідання народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна.

Як повідомляє Урядовий портал, засідання Кабміну відбуваються відповідно до регламенту, згідно з яким, зокрема, й народні депутати можуть брати в них участь.

Так, «питання участі народних депутатів України у засіданні Кабінету міністрів вирішується за погодженням з прем’єр-міністром на підставі повідомлення за особистим підписом народного депутата України або голови депутатської фракції, групи, що надійшло до дня проведення засідання (але не пізніше, ніж за 24 години до його проведення)», - зазначають в уряді.

Ці та інші вимоги не носять заборонний характер, а покликані упорядкувати співпрацю урядовців з парламентаріями під час засідань уряду, зробити її більш ефективною, відзначають у Кабміні.

Відповідно до регламенту, «якщо у члена Кабінету міністрів, іншого учасника засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту акта, вони подаються у письмовій формі членам Кабінету міністрів та іншим учасникам засідання під час обговорення».

«На жаль, один з народних депутатів вдався до порушення регламенту. Попри встановлені норми, він в обурливій формі намагався завадити розгляду питань порядку денного. І це в той час, як слухалася доповідь про надзвичайну ситуацію в Україні, пов‘язану з негодою. Замість сприяння конструктивній роботі, розгляду зазначеного питання та ухваленню урядом необхідних рішень, парламентарій намагався використати «гарячу» тему для самопіару. Жодних конструктивних пропозицій не пролунало. Голова уряду був змушений вжити заходів до відновлення порядку на засіданні», - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що це «не перша спроба народних депутатів зірвати засідання уряду виключно з метою популістських заяв», і Кабінет міністрів рішуче засуджує такі спроби та запевняє, що вони не досягнуть мети.

«Уряд буде працювати стабільно, відповідно до законодавства і регламенту», - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, у Кабміні зазначають, що представники «УДАРу» «намагаються виправдовуватися», що вони ніби вносили пропозиції створити «якийсь антикризовий штаб», тоді як уряд вже створив оперативний штаб з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з несприятливими погодними умовами, ще кілька місяців тому.

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Уряд закликає парламентаріїв займатися законотворчістю і зазначає, що завжди виступає за ефективну співпрацю з Верховною Радою України, але така взаємодія «має носити конструктивний характер, сприяти консолідації зусиль всіх гілок влади для покращення життя людей».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, прем’єр-міністр Микола Азаров наказав охороні вивести із зали засідань уряду народного депутата С.Капліна.

Народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, що “УДАР” готує звернення до Генеральної прокуратури у зв’язку з порушенням прем'єр-міністром законодавства та перевищення ним службових повноважень.