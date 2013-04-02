Власенко заявив, що акт про відмову Тимошенко їхати в Київ сфальсифіковано

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що акт про відмову його захисної бути доставленою до Києва на засідання суду з розгляду справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня сфальсифіковано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Печерського районного суду Києва, у ході якого в справі про вбивство Є.Щербаня допитуватимуть голову ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергія Таруту.

“Цей акт повністю сфальсифіковано. Я вчора був у Харкові і спілкувався із Юлією Тимошенко, вона чітко і конкретно висловила свою вимогу бути присутньою”, - підкреслив С.Власенко.

Разом із тим судовий секретар оголосив акт, підписаний посадовими особами Качанівської колонії, в якому йдеться про відмову Ю.Тимошенко бути доставленою до суду.

Як повідомляв УНІАН, у Державній пенітенціарній службі заявили, що Ю.Тимошенко відмовилася від етапування до Києва на сьогоднішнє судове засідання для участі у допиті С.Тарути як свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.

Як йдеться в повідомленні, пенітенціарною службою було складено відповідний акт про відмову Ю.Тимошенко бути етапованою до Києва. Акт передано до суду.