Власенко: прокуратура не надає захисту Тимошенко протоколів допитів Тарути

Про це кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«На жаль, немає (протоколів допитів С.Тарути – УНІАН). Прокуратура чомусь вважає, що вона не зобов’язана надавати нам протоколи допитів. Ми такий запит через суд зробили. Наскільки я знаю, суд витребував ці протоколи, але я спілкувався з (адвокатом) Олександром Плахотнюком хвилин 40 тому і він сказав, що станом на цей час у нього ще на руках протоколів не було», - сказав С.Власенко.

Він обурився тим, що у справі Є.Щербаня сторона обвинувачення і сторона захисту мають не однакові можливості.

«Це теж ситуація абсурдна. Ми допитуємо Таруту, прокуратура знає всі його допити, а ми не знаємо, що він говорив під час допиту. Ми знаємо публічну позицію Тарути, яку він неодноразово озвучував в інтерв’ю, але що він сказав на допиті у слідчих, ми не знаємо», - наголосив С.Власенко.

За його словами, на сьогодні захист Ю.Тимошенко отримав для ознайомлення шість із більш як 50 томів справи Є.Щербаня.

«Ні про яку рівність сторін у процесі ми говорити апріорі не можемо. Я вже не говорю, що нам із 50 з чимось томів нам надали тільки шість. І ми з обвинуваченням знаходимося у кардинально різних ситуаціях – вони знають усі матеріали справи, вони свій допит будують на підставі всіх матеріалів справи, ми ж ставимо свої питання, виходячи з якихось наших окремих знань, якими ми володіємо, базуючись на матеріалах справи», - сказав С.Власенко.