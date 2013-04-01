Власенко: прокуратура не надає захисту Тимошенко протоколів допитів Тарути

19:14, 01 квітня 2013
Політика
1395 0

Прокуратура не надає захисту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко протоколів допитів свідка Сергія Тарути у справі про вбивство у 1996 році бізнесмена та депутата Євгена Щербаня.

Власенко каже, що протоколів допиту Тарути захист Тимошенко ще не бачив

Про це кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«На жаль, немає (протоколів допитів С.Тарути – УНІАН). Прокуратура чомусь вважає, що вона не зобов’язана надавати нам протоколи допитів. Ми такий запит через суд зробили. Наскільки я знаю, суд витребував ці протоколи, але я спілкувався з (адвокатом) Олександром Плахотнюком хвилин 40 тому і він сказав, що станом на цей час у нього ще на руках протоколів не було», - сказав С.Власенко.

Він обурився тим, що у справі Є.Щербаня сторона обвинувачення і сторона захисту мають не однакові можливості.

«Це теж ситуація абсурдна. Ми допитуємо Таруту, прокуратура знає всі його допити, а ми не знаємо, що він говорив під час допиту. Ми знаємо публічну позицію Тарути, яку він неодноразово озвучував в інтерв’ю, але що він сказав на допиті у слідчих, ми не знаємо», - наголосив С.Власенко.

За його словами, на сьогодні захист Ю.Тимошенко отримав для ознайомлення шість із більш як 50 томів справи Є.Щербаня.

«Ні про яку рівність сторін у процесі ми говорити апріорі не можемо. Я вже не говорю, що нам із 50 з чимось томів нам надали тільки шість. І ми з обвинуваченням знаходимося у кардинально різних ситуаціях – вони знають усі матеріали справи, вони свій допит будують на підставі всіх матеріалів справи, ми ж ставимо свої питання, виходячи з якихось наших окремих знань, якими ми володіємо, базуючись на матеріалах справи», - сказав С.Власенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter