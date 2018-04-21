Верховну Раду атакували футболісти ”Пори”

Сьогодні «Пора» влаштувала черговий якісний перформанс. Якраз у розпал вранішнього засідання члени партії почали збиратися біля центрального входу до Верховної Ради, несучи з собою, окрім партійних прапорів, декілька футбольних м`ячів. Свою акцію «пористи» почали з роздавання «жовтих карток», які символізували попередження “за порушення правил політичної гри і сподівань українських вболівальників”. Так «Пора» висловлювала незадоволення нездатністю «помаранчевих» створити коаліцію.

«Пористи» заявили, що їх акція носить саркастично-спортивний характер, проте вона свідчить про дуже великі проблеми в країні. І це, перш за все, проблеми, пов`язані з розчаруванням українських громадян.

- Сьогоднішній захід – акт суспільного контролю громадян по відношенню до тих парламентарів, які брали на себе певні зобов`язання перед українцями. Це в першу чергу НСНУ, БЮТ, СПУ, що обіцяли створити демократичну коаліцію у Верховній Раді, завдяки чому вони увійшли до парламенту і одержали більшість місць, - сказав Андрій Юсов, член політради «Пори». - Сьогодні весь світ переживає футбольні баталії, і українці не залишаються осторонь. У нас же футбол пов`язаний з політикою. А ми вже два місяці спостерігаємо «мильну оперу» про створення коаліції. Тому вимагаємо від політиків дотримання правил і чесної політичної гри.

Депутати без особливого ентузіазму брали надруковані «жовті картки», а «пористи» виставили перед вікнами парламенту три великі «жовті картки» - на кожного члена коаліції, що не відбулася, по одній. Потім учасники акції дістали вісім м`ячів, на кожному з яких були написані імена політичних заколотників: «НСНУ, СПУ, БЮТ», – і показали артефакти місцевим міліціонерам. Правоохоронці переконалися, що м`ячі не становлять ніякої загрози, і дозволили «пористам» «відірватися».

Ті з усіх сил почали копати у бік парламенту. М`ячі весело скакали по майданчику перед ВР, закочувалися назад за огорожу, учасники акції копали їх назад. Міліціонери недоладно ухилялися від шкіряних куль.

Накопавшись вдосталь, «пористи» пішли пікетувати швейцарське посольство (їм не сподобалася вчорашня робота швейцарського судді під час матчу Україна-Іспанія). А парламентарям погрожували, що якщо ситуація не виправиться, вони зажадають – вже від Президента України – винести червону картку політичним силам, що провинилися, у вигляді видалення їх або розпуску парламенту.

Олексій Просєкін