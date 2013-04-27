Міськрада: загострення українсько-польських відносин вигідне тільки Росії

Як повідомили УНІАН у Івано-Франківській міській раді, таке рішення було прийнято 25 квітня на сесії міської ради.

«Наміри Сейму Республіки Польща ухвалити шовіністичну за змістом та антиукраїнську за суттю постанову про визнання ОУН-УПА «злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення «східних кресів» 1939-1947 років» зустріли глибоке обурення Івано-Франківських націоналістів", - йдеться у заяві міськради.

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Висловлюючи свою категоричну незгоду із позицією сусідньої держави, фракція ВО «Свобода» ініціювала прийняття заяви до Центральних органів влади України із закликом звернутися з нотою протесту до Польського Сейму та закликати сусідню державу припинити політичні спекуляції. На переконання депутатів, такі кроки Польщі можуть звести нанівець дружелюбні та партнерські відносини між Україною та Польщою, адже формулювання, які вживають сусіди – не що інше як перекручення історичної правди.

У заяві, зачитаної депутатом Адрієм Тютюником, зазначається: «З боку польської сторони на українців знову чиниться шалений тиск із метою покласти всю відповідальність за події 1942-1943 років на Волині на українську сторону».

«Формулювання, які вживає польська сторона в проекті ухвали, є цілковито неприйнятними та суперечать історичній правді", - сказано у заяві.

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Також наголошується: "Цей проект містить ознаки польського колоніалізму та шовінізму, втручання у внутрішні справи України і висунення територіальних претензій до України. Не Україна має просити вибачення за дії УПА, що стала на захист українського населення на перекреслила загарбницькі наміри поляків стосовно українських земель в роки Другої світової війни, а Польща – за дії своїх загонів, які боролись на українських етнічних землях за «Жеч Посполіту від можа до можа», заперечуючи право Українського народу на свободу та незалежність».

На думку депутатів, депутати Сейму Республіки Польща мають усвідомити, що подібні проекти ухвал грають виключно на руку Кремлю. "Маємо розуміти: загострення україно-польських стосунків вигідне тільки геополітичним інтересам Російської Федерації", - сказано в заяві.

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Тому Івано-Франківська міська рада вимагає в документі: "від МЗС України – на офіційному рівні звернутися з нотою протесту до Уряду Республіки Польща стосовно намірів вищого законодавчого органу Республіки Польща, які суперечать принципу рівноправності та добросусідства між двома народами; від Верховної Ради України – звернутися до Польського Сейму із закликом відмовитися від політичних спекуляцій на трагічних подіях українсько-польського протистояння в ХХ столітті та припинити втручатись у внутрішні справи України».

Як повідомляв УНІАН, аналогічну заяву з приводу намірів Сейму Республіки Польща ухвалити резолюцію про визнання ОУН–УПА «злочинними організаціями…» прийняла 24 квітня Луцька міська рада.