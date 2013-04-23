Автор заяви про "злочини" ОУН-УПА в Польщі не розуміє, в чому проблема

Про це заявив один з авторів цієї заяви, представник PSL Франчишек Стефанюк у коментарі УНІАН.

Співрозмовник агентства зазначив, що PSL вчергове ініціювала ухвалення такої заяви на прохання родичів загиблих поляків на території так званих "східних кресів" (нинішні західні області України, які до Другої світової війни входили до складу Польщі - УНІАН).

На цю тему: Експерт каже, що на УПА польська партія просто хоче наростити собі рейтинг

Він підкреслив, що партія хоче ухвалення цього документа для того, щоб усі пам'ятали про ці трагічні події й щоб подібного не траплялося в майбутньому.

При цьому він не вважає, що ухвалення Сеймом Польщі заяви, яка засуджує "злочини" Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії проти мирного населення в західних областях України в 1939-1947 роках, погіршить відносини Польщі та України.

"Ця заява не стосується сучасної держави Україна, а коли ми говоримо про те, щоб встановити 11 липня днем пам'яті мучеництва "кресів‘ян", йдеться про те, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Яким чином це може погіршити польсько-українські відносини?", - сказав Ф.Стефанюк.

"Якщо ми засуджуємо Брейвіка, це не означає, що ми виступаємо проти норвезького народу", - додав депутат.

На цю тему: У Львові назвали провокацією ідею визнання ОУН та УПА злочинними

Член PSL, яка представлена в Сеймі 29 депутатами й входить до урядової коаліції, зазначив, що Україна зараз є демократичною державою, яка прагне до вступу до Європейського Союзу, й Польща допомагає українцям на цьому шляху.

Водночас, Ф.Стефанюк не став прогнозувати, які шанси на ухвалення цього документа, зазначивши, що два роки тому Сейм Польщі відмовився затвердити подібну заяву, незважаючи на те, що вона була узгоджена головними політичними партіями представленими в ньому.

За його словами, заяву не було ухвалено на прохання української сторони.

На цю тему: Добкін пропонує скласти список прихильників УПА і не пускати їх до ЄС

Нагадаємо, 11 квітня ц.р. у Сеймі Польщі було зареєстровано проект постанови про визнання ОУН-УПА "злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення "східних кресів" 1939–1947 років".

У ВО «Свобода» вже заявили, що наміри польського Сейму оголосити ОУН-УПА "злочинними організаціями" завдасть непоправної шкоди відносинам України та Польщі.