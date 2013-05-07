Суди в Івано-Франківську і Львові дозволили радянську символіку 9 травня

Івано-Франківський окружний адміністративний суд сьогодні, 7 травня, своєю ухвалою призупинив дію рішення міської ради «Про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав» у м. Івано-Франківську.

Як повідомили агентству УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, рішенні прийнято на забезпечення позову прокуратури з вимогою визнати незаконним рішення міської ради «Про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав» у м. Івано-Франківську, яке було прийняте 25 квітня 2013 року на сесії Івано-Франківської міської ради.

Окремими пунктами рішення міська рада рекомендувала не використовувати символіку неіснуючих та невизнаних держав (воєнізованих формувань) в дні державних свят в м. Івано-Франківську, а 9 травня на території Івано-Франківської міської ради оголосила Днем жалоби за загиблими у Другій світовій війні.

Прокуратура міста Івано-Франківська встановила, що рішення міськради суперечить вимогам Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні" тому звернулася з позовом до суду про зупинення дії вказаного рішення та визнання його незаконним.

А розгляд адміністративної справи по суті призначено на 23 травня.

На тему: Суд відмінив День скорботи 8 травня у Львові

В той же час Львівський окружний адміністративний суд сьогодні призупинив дію ухвали Львівської міської ради від 25 квітня «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова».

Як повідомив УНІАН представник однієї із сторін у судовому засіданні, член КПУ, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, „суд призупинив дію даної ухвали до розгляду її по суті 29 травня. Відповідно, до цього часу, ухвала міської ради не діє і депутати міської ради не мають повноважень повторно її приймати”.

В свою чергу депутати Львівської міської ради від ВО "Свобода" ініціюють скликання на 8 травня позачергової сесії, щоб повторно заборонити радянську символіку у місті.

Про це повідомив УНІАН народний депутат України, „свободівець” Юрій Михальчишин.

За його словами, в даний час вирішується питання про „скликання завтра, 8 травня, позачергової сесії Львівської міськради під час якої депутати мають намір прийняти нові ухвали щодо заборони використання комуністичної символіки та символіки СРСР у місті Львові 9 травня”.

Народний депутат висловив переконання. що позачергова сесія буде скликана і відповідні ухвали „будуть прийняті”, щоб не допустити у Львові „червоної символіки”.

За його словами, рішення Львівського окружного адміністративного суду про призупинення ухвал Львівської міськради від 25 квітня «Про оголошення 8 травня у місті Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова» є очікуваними та „політично мотивованими".