«Свобода» заявляє, що не допустить «сталінсько-гітлерівського шабашу» у Львові

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» висловлює обурення рішенням Львівського окружного адміністративного суду, який задовольнив клопотання прокуратури міста про зупинення дії ухвал Львівської міської ради від 25 квітня «Про оголошення 8 травня у місті Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської організації ВО «Свобода».

Як заявив голова фракції «Свободи» у Львівській міській раді Маркіян Лопачак, «фактично владний режим намагається засобами примусу зробити можливим проведення у Львові провокативних дійств під супровід тоталітарної людиноненависницької символіки».

За словами депутата, оперативність, з якою «спрацювали» представники прокуратури та Львівського окружного адміністративного суду, підтверджує факт застосування «телефонного правосуддя», коли рішення суду ухвалюють не іменем закону, а за прямою вказівкою з Банкової.

«Дати 8 і 9 травня юридично закріплені в резолюції Генеральної Асамблеї ООН, приуроченій до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, як Дні пам'яті про загиблих у кровопролитних боях світової війни. Окрім цього, є резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка вимагає міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів. Продовжуючи міжнародну та загальноєвропейську практику проведення поминальних заходів у пам’ять про жертв Другої світової війни, Львівська міськрада затвердила відповідні ухвали. Проте владний режим руками своїх сателітів комуністів намагається повторити провокативний сценарій 2011 року. Зокрема, прокуратура та суди своїми діями фактично легітимізують використання радянської та нацистської тоталітарної символіки», – зазначив Лопачак.

Він також підкреслив, що «Свобода» вживе усіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством України, аби «не допустити проведення сталінсько-гітлерівського шабашу у Львові».

«Заяви політиканів-українофобів про святкування 9 травня та розгортання тоталітарних прапорів – символів сталінського та гітлерівського терору – ми розцінюємо як провокацію. Звертаємося до львів'ян з проханням продемонструвати свою позицію та провести цей день у молитві за українців, полеглих у Другій світовій війні, та жертв тоталітарних режимів», – наголосив Лопачак.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська міськрада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова».

Прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування низки положень цих рішень, оскільки вважає, що Львівська міськрада вийшла за рамки наданих їй повноважень, а деякі пункти цих рішень суперечать Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дію двох ухвал Львівської міськради стосовно проведення заходів 8 та 9 травня.