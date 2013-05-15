Ахметов завтра показуватиме Януковичу «Запоріжсталь»

Президент України Віктор Янукович завтра, 16 травня, відвідає з робочою поїздкою Запорізьку область.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації, в рамках поїздки заплановано відвідання главою держави найбільшого меткомбінату регіону - ВАТ «Запоріжсталь», Національного заповідника «Острів Хортиця», ознайомлення з ходом робіт із будівництва мостових переходів через Дніпро, а також проведення наради в Запорізькій ОДА з представниками органів місцевої влади та виробничим активом Запорізької області.

За даними керівництва ВАТ «Запоріжсталь», планується, що з роботою комбінату Януковича ознайомить Рінат Ахметов.