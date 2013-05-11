Порошенка та Ахметова більше немає у списку найбагатших євреїв світу

На відповідній сторінці видання відсутні їхні прізвища, пише Кореспондент.

З українських бізнесменів у списку найбагатших євреїв залишився лише Віктор Пінчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службах Рината Ахметова і Петра Порошенка висловили здивування включенням обох бізнесменів до рейтингу найбагатших євреїв світу за версією ізраїльського виданням Forbes.

Прес-секретарі бізнесменів звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни до оприлюдненого рейтингу. Обидва прес-секретаря надали редакції Forbes повні біографічні дані бізнесменів, підкресливши при цьому, що перший за національністю татарин, другий - українець.

Прес-служби також попросили ізраїльське видання надалі при підготовці матеріалів користуватися виключно перевіреною інформацією і залишили свої координати.

Як повідомлялося, ізраїльський івритомовний сайт Forbes опублікував список 165 найбагатших євреїв світу. У рейтингу опинилися і українські бізнесмени. Так, Рінат Ахметов з 15,4 млрд дол. посів 11-е місце, Віктор Пінчук з 3,8 млрд дол. - 56-е, а Петро Порошенко з 1,6 млрд дол. - 130-е.