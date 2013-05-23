Експерт: влада показала опозиції, що Київ не віддасть

В Україні започатковується тренд вуличної мітингової політики, яка буде більш активною у 2014 - на початку 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

За його словами, акція опозиції, яка пройшла 18 травня в столиці, показала, що опозиція може збирати і організовувати багатолюдні мітинги, оскільки останнім часом мітингова активність в Україні була на спаді.

“Тепер ми бачимо, що започатковується тренд активізації вуличної мітингової політики. Проектуючи це на 2015 рік, можна говорити про те, що мітингова політика буде однією з основних сфер політичної електоральної активності у 2014 - на початку 2015”, - сказав Карасьов.

На його думку, активна фаза президентської кампанії буде в собі комбінувати як парламентські, так і позапарламентські методи політичної боротьби.

Також, на думку політолога, однією з причин, чому влада проводила антифашистський марш в той же день, коли відбувався мітинг опозиції, це продемонструвати те, що вулиці, а тим більше столицю, вона не віддасть.

“Можна було б проігнорувати мітинг опозиції, не виводити і не звозити людей на вулиці Києва, але задум влади полягав у тому, щоб показати, що Київ вона віддавати не збирається, і якщо вибори 2015 року між першим і другим туром підуть за сценарієм 2004-го, то вона не буде за цим постійно спостерігати і буде програмувати свою вуличну майданову політику, яка не дасть можливості вуличній майдановій політиці опозиції досягти своєї мети”, - сказав Карасьов.

Він також висловив думку, що опозиція має хороші шанси досягти успіху на президентських виборах 2015 року, оскільки акція 18 травня в столиці закрила сторінку акції “Вставай, Україно!” і відкриває нову сторінку підготовки до виборів Президента у 2015 році.

В той же час політолог зазначив, що опозиції потрібно узгодити не лише єдину кандидатуру на президентські вибори, а й узгодити дії щодо мобілізації своїх прихильників та домовитись про правила гри.