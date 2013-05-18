Яценюк анонсував дату наступної акції «Вставай, Україно!»
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що наступна акція протесту опозиції «Вставай, Україно!» відбудеться у День Незалежності 24 серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив виступаючи на мітингу прихильників опозиції на Софійській площі у Києві в рамках акції «Вставай, Україно!»
За його словами, сьогоднішня акція є лише початком акцій опозиції, які завершаться лише після інавгурації нового Президента.
Він зауважив, що захід має відбутися в кожному місті, кожній області, щоб показати всеукраїнський дух акції «Вставай, Україно!».
“Акція «Вставай, Україно!», яка зараз проходить у місті Києві, - це не завершення, як думають «регіонали», це початок, початок великого походу до подальшої перемоги, і завершиться ця акція в день інавгурації нового українського Президента”, - сказав Яценюк.
Він також пообіцяв, що до 24 серпня опозиція організує акції протесту в тих регіонах країни, де вони ще не проводились.
“Ми обов'язково поїдемо в Донецьк. Там такі самі українці, там наш народ, і цей народ так само бореться за справедливість, і ми нікому не дамо його розколоти”, - додав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!” 14 березня. В рамках акції проходили мітинги у багатьох містах України.