Учасники антифашистського маршу прийняли резолюцію

Сьогодні, 18 травня, на Європейській площі учасники Всеукраїнського антифашистського маршу «У Європу - без фашистів!» прийняли резолюцію, повідомляє прес-служба ПР.

У резолюції проголошується "категоричний протест проти деструктивних і провокаційних дій радикальних політичних сил, які у своїй діяльності сповідують принципи нацистської ідеології, сприяють розпалюванню міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі в Україні".

Мета резолюції - звернути увагу міжнародної громадськості на ту небезпеку, яку несе з собою відродження фашизму.

"Ми не маємо права залишати без належного реагування підбурювальні дії і заяви радикальних націоналістів, давати їм можливість безкарно продовжувати свою антигуманну діяльність", - йдеться в резолюції.

Учасники резолюції закликають громадян бути пильними і не піддаватися на провокації націоналістів, а лідерів опозиції - "визначитися, що вони підтримують насправді: принципи демократії, на яких побудована сучасна Європа, або печерну ідеологію фашизму?".

Також учасники мітингу закликали європейське співтовариство "засудити дії тих політичних сил, які сприяють відродженню нацизму в Україні".