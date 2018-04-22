Перший день Верховної Ради: хто кого перехитрував?

Хвилюючий це все ж таки день – почато роботи новообраної Верховної Ради...

Депутатські помічниці оглядають обновки, на вушко обговорюючи вбрання та процедури гранд-дам з депутатських фракцій. Журналісти хапають за руки Рината Леонідовича, в надії почути від нього щось дуже ексклюзивне. Парламентські старожили на запитання про те, з яким почуттям вони підписували присягу, – щосили намагаються зобразити урочистість. Я про себе відзначила, що «фірмовий трикотаж» для уніформи БЮТ – білі светрики з сердечком – став цупкішим. Цікаво, що двоє бютівців – банкіри Буряки – уніформу фракції не одягнули. А в тому скликанні всі як один були в білому.

«Ви впевнені, що Юлія Володимирівна може стати прем`єром тільки при спікерові Кириленку?», «Якщо не Кириленко, то хто?», «Чи можливо взагалі, що Юлія Володимирівна очолить уряд?» приблизно про це ми говорили з політиками в перший день роботи Верховної Ради.

Головною темою сьогоднішнього дня залишається тема створення (або нестворення) демократичної коаліції, обрання кандидатури спікера і прем`єра.

«Ну що, Мустафа, підпишеш зобов`язання?» – почула я в курилці запитання, адресоване до нунсівця Джемільова регіоналом Олександром Стояном.

«Не хотілося б, але доведеться», – неохоче відповів той.

– Олександре Михайловичу, схоже все у помаранчевих виходить? – поцікавилася я, своєю чергою, у Стояна.

– Думаю, найбільше: демократична коаліція проіснує до Нового року, – відповів він.

– Я зацікавлений у широкій коаліції, сказав нам депутат п`ятого скликання Юрій Болдирєв. – Але понад усе мені хочеться, щоб спочатку була створена помаранчева – щоб вона провалилася, і вже тоді почнемо будувати наново.

– Іване Степановичу, – звернулася я в кулуарах до Плюща, – то чи очолить Тимошенко уряд?

– Не хочеться забігати вперед, але швидше за все так.

– А ви спікер?

– Ні, що ви. Про це навіть не йдеться.

Інші демократи на запитання про ймовірне прем`єрство Юлії Володимирівни і навіть про свою ймовірну роботу в її уряді відповідали достатньо впевнено.

– Все йде за планом, треба зібрати всі підписи, щоб Секретаріат Верховної Ради їх перевірив, щоб пройшли засідання фракції і збори новоствореної коаліції, – сказав бютівець Микола Томенко. – Чи відбулася коаліція, буде ясно після голосування по кандидатурі спікера. Ми переживаємо за наших колег з НУ–НС, морально їх підтримуємо і кажемо, що в такому складі – 228 депутатів – ми можемо працювати. Кілька парламентаріїв ще не вирішили, як їм діяти. Але швидко все вирішиться. Я був на стороні Вячеслава Кириленко, тому що в політиці повинні бути послідовність і принциповість. Було б дивно, якби ми підтримували Івана Плюща, який завжди виступав за інший формат коаліції. Але ми даємо шанс на перевиховання навіть людям, яким шістдесят шість років. Якби Іван Степанович сказав, що він переспав з цією думкою, переосмислив ситуацію і тепер він за демкоаліцію, готовий підписати договір і зобов`язується виконувати пункти коаліційного договору, – то ми б за нього проголосували, незважаючи на всі його цитати. А так уявіть – він обирається спікером, відкриває засідання і каже: а тепер ми створюватимем широку коаліцію, за яку я борюся три роки... Нам приємно, що Президент підтримав кандидатуру, яка нам ближче.

Нунсівці в усі камери та мікрофони переконували, що розбіжності щодо коаліційної угоди будуть усунені або вже усунені. Регіони передрікали демкоаліції швидкий скін.

Нестор Шуфрич у кулуарах розповідав про те, що фракція НУ–НС живе своїм окремим від Президента життям, і чого б не хотіла Банкова, ситуація може розвиватися дуже незвичайним чином. Але він, Шуфрич, виходячи з вчорашніх подій, припускає, що демократична коаліція може бути створена.

– А ви будете раді, якщо Юлія Володимирівна стане прем`єром? – запитала я у «надзвичайного» екс-міністра.

– Я не можу радіти тому, що прем`єр висунутий не від нашої політичної сили. І це буде серйозним випробуванням для Юлії Володимирівни. Це буде гра ва-банк, – дипломатично відповів він.

– А якою ви бачите свою роботу поза коаліцією? Будете роздягатися, битися і блокувати трибуну?

– Я діятиму адекватно до ситуації, у межах законів і Конституції, а також наших парламентських традицій.

Перше засідання Верховної Ради пройшло без ексцесів. Обрали рахункову комісію, обговорили деталі надання ефіру, заслухали звіт про діяльність робочої групи. Єдиний, хто додав пікантності, то це колишній спікер Олександр Мороз.

Він, востаннє скориставшись своєю трибуною, заявив, що парламент був сформований неправовим чином, що всі обіцянки політиків виявляться мильними бульбашками і що авантюрність цієї виборчої кампанії не зміцнить парламентаризм. Останні його слова про те, що поки при владі залишається Ющенко, повернення в конституційне поле не буде, – члени фракцій НУ–НС і БЮТ не почули. Вони почали масово виходити з залу вже на першій хвилині виступу Морозу. Викриття з боку колишнього спікера обернулися абсолютно принизливою для нього ж сценою. Шкода, але хто винен?

– Скажіть, а фракція Литвина голосуватиме за життєво важливі для суспільства закони? – запитала я у члена фракції Литвина Сергія Гриневецького.

– За життєво важливі – будемо. Але не все зрозуміло з коаліцією. Все тільки починається. Не виключено, що ми станемо свідками дуже цікавої багатоходівки.

– За участю Президента і Ахметова?

– Так.

– Ви думаєте Президент на неї здатний?

– Ще як. Нацбанк – це добра школа.

Цікаво закінчилося перше засідання новообраної Ради. Головуюча Раїса Богатирьова оголосила перерву в роботі парламенту до четверга, чим викликала обурення фракції БЮТ. «Чому не вівторок?» – запитували бютівці. «Чому це не вирішили голосуванням у залі?» – підтримували їх члени НУ–НС.

Регіонал Тарас Чорновіл тут-таки пояснив журналістам, що така довга перерва в роботі парламенту – це кулуарна домовленість Богатирьової і НУ–НС з БЮТ, які не зібрали достатньої кількості підписів під коаліційною угодою. Але бютівці і нунсівці в один голос назвали таку перерву провокацією і закликали членів своїх фракцій зібратися у вівторок. При цьому бютівець Олександр Турчинов сказав, що якщо Партія регіонів не прийде, то засідання вестиме наступний за абеткою заступник голови робочої групи нунсівець Роман Зварич. Сама Раїса Василівна ситуацію не коментувала.

Маша Міщенко