Київська область має двох губернаторів

Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Євгена ЖОВТЯКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і скасував указ Президента України від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

В суді Є.ЖОВТЯК, вважаючи своє звільнення незаконним, посилався на ряд обставин.

Зокрема, Указ Президента про його звільнення був підписаний 24 травня, коли Є.ЖОВТЯК перебував на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні. Між тим, частина 3 статті 40 КЗпП України визначає, що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також в період перебування працівника у відпустці не допускається. Він також наголошував, що в Указі Президента не вказуються причини його звільнення.

На захист своєї позиції Є.ЖОВТЯК наводив ще один аргумент - щодо його статусу як депутата обласної ради. Частиною 3 статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву раду.

Ні Є.ЖОВТЯК особисто, ні Київська обласна рада письмово поінформовані про це, як належить, не були.

Це давало підстави Є.ЖОВТЯКУ вважати даний Указ незаконним, прийнятим з порушенням Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про статус депутатів місцевих рад», і, відповідно, таким, що підлягає скасуванню.

Водночас сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Віру УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.

Документ від 16 червня 2006 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц. р. уряд Юрія ЄХАНУРОВА вніс подання Президентові про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згоден з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

* * * В.УЛЬЯНЧЕНКО народилась у 1958 році. Закінчила філологічний факультет Київський університет ім. Шевченка, перекладач. Була народним депутатом України 4-го скликання. З березня 2005 року – позаштатним радником Президента.

Коментар Жовтяка з приводу призначення Ульянченко

Призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації позаштатного радника Президента України Віри УЛЬЯНЧЕНКО, якщо воно відбудеться, дискредитує Президента і стане серйозною перешкодою для виконання на Київщині передвиборчої програми Віктора ЮЩЕНКА “Десять кроків назустріч людям”.

Таку думку висловив УНІАН Євген ЖОВТЯК, раніше звільнений Президентом В.ЮЩЕНКОМ з посади голови Київської облдержадміністрації. (Цей коментар Є.ЖОВТЯК дав УНІАН за три години до рішення суду про поновлення його на посаді голови Київської ОДА і до оприлюднення Указу Президента про призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО на цю ж посаду).

Є.ЖОВТЯК каже, що під час зустрічі з Президентом минулого тижня у нього склалося враження, що Президент щиро прагне виконувати свою передвиборчу програму, яка передбачає досягнення стандартів прозорої та демократичної влади, і Є.ЖОВТЯК “готовий так само щиро підтримувати Президента в цьому”, незалежно від того, матиме він посаду у виконавчій владі, чи ні. Але, якщо Президент, за рекомендацією Кабміну, призначить В.УЛЬЯНЧЕНКО на цю посаду, то це, переконаний Є.ЖОВТЯК, “всупереч декларативним заявам”, означатиме “відмову від виконання програми, щонайменше, на території Київської області”.

“В.УЛЬЯНЧЕНКО – людина, яка своїми діями – лобізмом приватних інтересів на шкоду державним, непрозорістю рішень та відвертою зневагою до законів - дискредитує все те, за що мільйони людей боролись в Україні під час “помаранчевої революції”, - каже Є.ЖОВТЯК.

“Під час нашої зустрічі з Президентом я висловив йому свою думку про те, що не тримаюсь за посаду заради посади. Якщо главою обладміністрації буде призначено людину, яка реально діє як демократ і патріот України, я відкличу свій позов про поновлення на роботі. Але якщо цей відповідальний пост буде довірено людині, чиї дії суперечать проголошеному Президентом курсові розвитку країни, я продовжуватиму наполягати на своєму поновленні і братиму участь у судовому процесі”, - заявив Є.ЖОВТЯК.

Раніше Є.ЖОВТЯК неодноразово заявляв, що категорично не погоджується з тим, що його може бути звільнено “за погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”, як це рекомендував Президентові Кабінет Міністрів. Він посилався на статистичні показники, згідно з якими, навпаки, під час його керівництва область за сукупними показниками вийшла в лідери по Україні, і стверджував, що його відставки та призначення своєї людини домагаються олігархи, зацікавлено в тіньовому перерозподілі земель на Київщині.

На запитання, чи розцінює він саме в цьому руслі можливе призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО, Є.ЖОВТЯК відповів: “Я не хотів би обговорювати людські якості того, хто може бути призначений замість мене. Але причетність в минулому В.УЛЬЯНЧЕНКО до сумнівних справ (у дев’яності роки В.УЛЬЯНЧЕНКО була генеральним представником державної судноплавної компанії “Бласко” в Києві. Невдовзі керівника компанії Павла КУДЮКІНА було засуджено за розкрадання майна компанії, а В.УЛЬЯНЧЕНКО на кілька років виїхала до США - УНІАН) загальновідома, і, наскільки я поінформований, її методи та стиль роботи мало змінились відтоді, хіба що стали більш витонченими”.

“Символічним” в цьому сенсі назвав Є.ЖОВТЯК той факт, що П.КУДЮКІН, “відбувши покарання за знищення Чорноморського морського пароплавства, вже повернувся на Київщину, де розпочав свою діяльність знайомими методами” (ряд засобів масової інформації повідомили, що П.КУДЮКІН після дострокового звільнення з місць позбавлення волі розпочав підприємницьку діяльність в Баришівському районі Київщини, при цьому його фірми вже мають значну заборгованість із заробітної плати – УНІАН).

“Призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО, якщо воно відбудеться, - каже Є.ЖОВТЯК, - означатиме, що Київську область віддано на відкуп тандему “КУДЮКІН-УЛЬЯНЧЕНКО”, і наслідки цього будуть вкрай невтішними для всієї Київщини”.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц. р. уряд Юрія ЄХАНУРОВА вніс подання Президентові про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згоден з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі названі не були. Крім того, на той час Є.ЖОВТЯК перебував на стаціонарному лікуванні після операції.

Є.ЖОВТЯК, вважаючи своє звільнення незаконним, подав позов до суду.

15 червня Кабінет Міністрів рекомендував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ призначити позаштатного радника глави держави В.УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської облдержадміністрації.

Сьогодні, 16 червня, Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував Указ Президента України від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Через деякий час на сайт глави держави з’явився Указ В.ЮЩЕНКА про призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації, датований 16 червня 2006 року.