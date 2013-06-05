Міненерго: Договір про реверс газу через Словаччину підпишуть 15-20 червня

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр вугільної промисловості та енергетики Едуард Ставицький.

«15-20 червня цього року вже буде договір між Eustream і «Укртрансгазом», - сказав Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що на даний момент у питанні реверсних поставок газу з території Словаччини залишилося завершити формальності, зокрема паперові. «Всі ті прогнозні поставки газу з боку Словаччини підтверджуються», - зазначив Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі. У 2013 році Україна планує укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Словаччини та Угорщини.

Наприкінці березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини повідомив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.