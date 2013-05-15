Україна у тестовому режимі почала імпорт газу через Словаччину

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Почався. Тестуватиметься й проводитиметься обмін інформацією протягом 7-10 днів», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставки природного газу обсягом 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Наприкінці березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини повідомив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.