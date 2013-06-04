Газпром вважає реверс газу в Україну з Європи небезпечним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник голови «Газпрому», генеральний директор «Газпром експорт» Олександр Медведєв на прес-конференції в Москві.

«Не можна в односторонньому порядку говорити, що ми введемо реверс. Це не лише некоректно, а й небезпечно зі всіх точок зору. Я не хочу коментувати це, тому що ми маємо проаналізувати те, що відбувається, і хто є учасником (реверсних поставок). Але із загальних міркувань: для проведення реверсних операцій необхідна участь всіх залучених сторін – постачальника, покупця, транспортного оператора, власника транспортної системи», - сказав Медведєв.

При цьому він відзначив, що для континентальної Європи реверс дуже поширене явище, і «Газпром» є його учасником, але при цьому всі контракти і технічні умови таких операцій узгоджені.

За словами заступника голови «Газпрому», реверс від реверса різниться, оскільки буває фізичний реверс і віртуальний реверс. Він назвав віртуальний реверс без участі постачальника «самодіяльністю», наголосивши при цьому, що йдеться про складну технічну систему газопроводів, що йдуть з Росії через Україну до Європи.

«Тут самодіяльністю можна займатися, але на конкурс Євробачення навряд чи потрапиш», - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реверсні поставки газу з території Румунії.

Крім того, Україна веде переговори про можливі поставки газу в режимі реверсу з території Словаччини і вже узгодила технічну частину процесу. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

28 березня під час візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Орієнтовний обсяг газу, який може бути законтрактовано і поставлено за реверсною схемою через територію Словаччини і Угорщини, становить 7 млрд кубометрів. Контракт про поставкм може бути підписано впродовж 2013 року.