Опозиція підловила на кнопкодавстві Рибака і Калєтніка (фото)

Про це заявив нардеп від Батьківщини Олександр Бригинець.

"Серед кнопкодавів виявився і Рибак, який сидів на місці, не обладнаному терміналом для голосування, але його голос в системі "Рада" поданий як голос «ЗА». Що говорити про боротьбу з кнопкодавством, якщо сам спікер кнопкодав?! До речі, це ж стосується і першого віце-спікера Калєтніка", - написав Бригинець на своїй сторінці у Facebook.

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"Я не кажу вже про десятки інших регіоналів, які одночасно і брали участь у фізичному протистоянні з нами, і нібито голосували", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, після того, як опозиція заблокувала трибуну і президію ВР, Рибак почав вести вечірнє засідання парламенту із ложі, де зазвичай сидять судді.

Рибак оголосив про початок розгляду питання про обрання суддів, проте в той же час почалася сутичка між депутатами від влади та опозиції. Більшість встигла проголосувати кілька призначень, після чого Рибак закрив засідання, оскільки через сутички депутати не змогли забезпечити достатню кількість голосів для голосування.