«Свобода» б'ється з регіоналами: у хід пішли пляшки з водою (додано відео)

У сесійній залі парламенту знову виникла бійка між депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, у бійці бере участь лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та деякі «свободівці», вони б’ються з депутатами від Партії регіонів, оскільки «свободівці» не дають «регіоналам» голосувати за інших депутатів.

Також депутати один одного обливають водою та кидають пляшки з водою в ту частину залу, де сидить керівництво ВР.