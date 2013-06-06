«Свобода» б'ється з регіоналами: у хід пішли пляшки з водою (додано відео)
16:30, 06 червня 2013Політика
4537 0
«Свободівці» не дають «регіоналам» голосувати за інших депутатів.
У сесійній залі парламенту знову виникла бійка між депутатами.
Як передає кореспондент УНІАН, у бійці бере участь лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та деякі «свободівці», вони б’ються з депутатами від Партії регіонів, оскільки «свободівці» не дають «регіоналам» голосувати за інших депутатів.
Також депутати один одного обливають водою та кидають пляшки з водою в ту частину залу, де сидить керівництво ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter