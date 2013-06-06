Рибак відкрив засідання ВР із ложі суддів
16:15, 06 червня 2013Політика
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Голова Верховної ради Володимир Рибак закрив ранкове і відкрив вечірнє засідання парламенту.
Володимир Рибак відкрив засідання
Як передає кореспондент УНІАН, Рибак почав вести засідання із ложі, де зазвичай сидять судді, оскільки трибуна та президія була заблоковані опозиційними депутатами.
Рибак оголосив про початок розгляду питання про обрання суддів, проте в той же час почалася сутичка між депутатами від влади та опозиції.
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