В опозиції заявляють, що акція «Вставай, Україно!» продовжується

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що “акція “Вставай, Україно!” продовжується, і в неділю ми збираємося у місті Хмельницькому о 13-ій годині на центральному майдані”.

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Тягнибок повідомив, що на четвер, 13 червня, планується акція в Миколаєві.

Але при цьому він додав: “Якщо на четвер партія влади захоче скликати позачергове засідання (парламенту), то, зрозуміло, ми будемо коригувати дату акції “Вставай, Україно!”.

Тягнибок підкреслив, що люди в Україні “мають відчувати, що свої права треба захищати, в тому числі на вулиці”.

Як повідомляв УНІАН, у статті "День Європи" для інтернет-видання "Лівий берег", опубліковані 29 травня ц. р., Юлія Тимошенко закликала українських політиків з різних таборів ухвалити спільну декларацію про припинення акції "Вставай, Україно!" і "антифашистського" руху і визначити план дій щодо інтеграції України у Європейський Союз.

31 травня в Донецьку лідер опозиції Арсеній Яценюк, коментуючи статтю Тимошенко, наголосив, що екс-прем'єр вірить у перемогу опозиції, тому акції «Вставай, Україно!» будуть і далі проходити по країні.

«Вчора я отримав лист від Юлії Володимирівни. У своєму листі вона написала 3 пункти: перше - вона повністю підтримує опозицію; друге - вона підтримує угоду, яка підписана; третє - вона стурбована, як людина, тим радикалізмом і тієї бійкою, яку влаштувала Партія регіонів на акції «Вставай, Україно!» своїми антифашистськими маршами і четверте - вона вірить в нашу перемогу», - сказав А.Яценюк. При цьому додав: «Тому, я думаю, що в такому ракурсі ми і далі працюємо». На уточнююче запитання, чи означає це подальше проведення протестних акцій опозиції в країні, він відповів: «Звичайно!».