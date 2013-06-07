В опозиції заявляють, що акція «Вставай, Україно!» продовжується
Акція “Вставай, Україно!” продовжується. Про це заявив на брифінгу лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що “акція “Вставай, Україно!” продовжується, і в неділю ми збираємося у місті Хмельницькому о 13-ій годині на центральному майдані”.
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Тягнибок повідомив, що на четвер, 13 червня, планується акція в Миколаєві.
Але при цьому він додав: “Якщо на четвер партія влади захоче скликати позачергове засідання (парламенту), то, зрозуміло, ми будемо коригувати дату акції “Вставай, Україно!”.
Тягнибок підкреслив, що люди в Україні “мають відчувати, що свої права треба захищати, в тому числі на вулиці”.
Як повідомляв УНІАН, у статті "День Європи" для інтернет-видання "Лівий берег", опубліковані 29 травня ц. р., Юлія Тимошенко закликала українських політиків з різних таборів ухвалити спільну декларацію про припинення акції "Вставай, Україно!" і "антифашистського" руху і визначити план дій щодо інтеграції України у Європейський Союз.
31 травня в Донецьку лідер опозиції Арсеній Яценюк, коментуючи статтю Тимошенко, наголосив, що екс-прем'єр вірить у перемогу опозиції, тому акції «Вставай, Україно!» будуть і далі проходити по країні.
«Вчора я отримав лист від Юлії Володимирівни. У своєму листі вона написала 3 пункти: перше - вона повністю підтримує опозицію; друге - вона підтримує угоду, яка підписана; третє - вона стурбована, як людина, тим радикалізмом і тієї бійкою, яку влаштувала Партія регіонів на акції «Вставай, Україно!» своїми антифашистськими маршами і четверте - вона вірить в нашу перемогу», - сказав А.Яценюк. При цьому додав: «Тому, я думаю, що в такому ракурсі ми і далі працюємо». На уточнююче запитання, чи означає це подальше проведення протестних акцій опозиції в країні, він відповів: «Звичайно!».