Яценюк: Акції «Вставай, Україно!» триватимуть

Про це заявив журналістам сьогодні в Донецьку лідер опозиції Арсеній Яценюк, коментуючи статтю Ю.Тимошенко «День Європи» в частині того, що вона запропонувала опозиції не проводити свої акції. У своїй відповіді він зіслався на лист, який отримав від екс-прем'єра.

«Вчора я отримав лист від Юлії Володимирівни. У своєму листі вона написала 3 пункти: перше - вона повністю підтримує опозицію; друге - вона підтримує угоду, яка підписана; третє - вона стурбована, як людина, тим радикалізмом і тієї бійкою, яку влаштувала Партія регіонів на акції «Вставай, Україно!» своїми антифашистськими маршами і четверте - вона вірить в нашу перемогу», - сказав А.Яценюк. При цьому додав: «Тому, я думаю, що в такому ракурсі ми і далі працюємо».

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На уточнювальне запитання, чи означає це подальше проведення протестних акцій опозиції в країні, він відповів: «Звичайно!».