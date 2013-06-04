Міліція вимагає контакти всіх учасників акції «Вставай, Україно!» в Донецьку

Про це УНІАН повідомила голова Донецької міської організації партії «УДАР» Вольга Шейко, яка показала відповідний лист від Ворошиловського райвідділу міліції.

У листі, підписаному слідчим райвідділу міліції О. Соніною, дослівно сказано: «Для відновлення повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження (№12013050810002963 від 31.05.2013 р.) прошу Вас повідомити на нашу адресу список осіб-учасників (повні анкетні дані, контактна адреса, телефон) мирної ходи, яка проходила 31.05.2013 року з 16.00 до 17.00».

Крім того, правоохоронці просять Шейко повідомити, чи «були розміщені партійні намети біля театру опери і балету, розташованого на вул. Артема, і якщо так, то надати список осіб-учасників, які перебували в цих наметах, із зазначенням їхніх повних анкетних і контактних даних».

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За словами Шейко, при врученні цього листа правоохоронці не пояснили їй, яке саме відкрито кримінальне провадження і чому вони вимагають анкетні дані всіх учасників цієї протестної акції і мирної ходи від театру опери і балету до пам'ятника Т. Шевченку.

«Я чесно кажучи, не розумію, навіщо такий обсяг інформації. І невідомо, яке кримінальне провадження», - сказала голова міської парторганізації. Вона зазначила, що їй залишається здогадуватися, що, можливо, це пов'язано з «якоюсь бійкою, яка відбулася під час акції біля одного їхнього агітнамета».

«Я спілкувалася з нашими, вони сказали, що намети відвезли і не бачили цього (інциденту)», - додала Шейко. Вона також повідомила, що, на жаль, не зможе дати міліції інформацію, яка стосується особи кожного учасника акції.

«Відповідно до Закону про інформацію, ця інформація є особиста, індивідуальна, така, що стосується конкретної людини, яке я маю право розголошувати тільки з відома всіх цих людей», - сказала Шейко.

При цьому вона додала: «А взагалі тут, звичайно, вбачається дуже багато підводних каменів».

У міліції УНІАН не відразу відповіли, для якого кримінального провадження потрібне від місцевих опозиціонерів надання анкетних даних всіх учасників акції «Вставай, Україно!».

Після узгодження із слідчим у прес-службі Донецького міськуправління міліції повідомили, що кримінальне провадження відкрито за статтею «Хуліганство» і стосується сутички, яка відбулася під час акції біля одного з партійних наметів.

Правоохоронці нагадали, що 31 травня після того, як колона учасників акції рушила до будівлі обладміністрації, на площі Леніна біля наметів з політичною атрибутикою залишилися по кілька людей, і між двома з них на ґрунті неприязних відносин виник конфлікт. Так, жителі Донецька 23 і 51 років «вступили в словесну перепалку, а потім пустили в хід кулаки, і наряд міліції, що був поблизу, супроводив обох чоловіків до Ворошиловського райвідділу, де вони дали свідчення».