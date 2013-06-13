Гурвіцу дадуть статус свідка у справі про вбивство Щербаня

11:45, 13 червня 2013
Політика
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Народний депутат від «УДАРу» Едуард Гурвіц отримає статус свідка у справі про вбивство депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це повідомив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю газеті «День» (№ 101 від 13 червня).

Едуард Гурвіц

Відповідаючи на запитанння про те, який статус отримає Гурвіц у справі Щербаня з огляду на заяву, що Щербань напередодні свого вбивства розповів Гурвіцу, що його замовив екс-прем’єр Павло Лазаренко, Кузьмін сказав, що це буде статус свідка.

«Свідчення Гурвіца дуже важливі для слідства. У нас багато свідків, які дають свідчення про те, хто і як вчинив це вбивство, зокрема, про замовників. І ми маємо намір звинуватити в суді і Тимошенко, і Лазаренка в організації і фінансуванні вбивства Щербаня», - сказав Кузьмін.

Крім того, за його словами, відбувається колосальний тиск на Генеральну прокуратуру, прокурорів, на нього особисто та на членів слідчо-оперативної групи.

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«Мета одна - змусити нас боятися. Боятися розслідувати. Боятися йти до суду. Боятися говорити правду. Боятися працювати над цією справою. Їхнє завдання - зробити так, аби до суду вона ніколи не дійшла. Застосовуються будь-які методи для досягнення цієї мети. Ці люди ні перед чим не зупиняться. Навіть перед вбивствами» - сказав Кузьмін.

Довідка УНІАН. 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка повідомив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Щербаня. Екс-прем’єру Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Щербаня були допитані свідки: Ігор Мар’їнков, Сергій Зайцев, Володимир Щербань, Олександра Кужель, Сергій Тарута, Віталій Гайдук і Петро Кириченко.

В інтерв'ю журналу "Форбс Україна" Кузьмін заявив, що сукупність зібраних слідством доказів дозволяє Генпрокуратурі звинуватити Тимошенко у вбивстві Щербаня і передати справу до суду. За його словами, ГПУ до 18 червня завершить розслідування цієї справи, якщо захист Тимошенко не буде умисно затягувати слідчі дії.

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