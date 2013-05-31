Гурвіц: Щербань сказав, що його замовив Лазаренко

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"У країні порушений баланс, Тимошенко треба випустити. Я допускаю, що у неї були помилки, але, як сказала Меркель," тоді мене можна посадити за те, що ми допомогли Греції ". Логічно було б для Януковича помилувати Тимошенко", - вважає народний депутат.

В інтерв'ю Едуард Гурвіц розповів також про своє знайомство з Євгеном Щербанем і про останню зустріч з ним.

"Я розмовляв з Щербанем за два дні до його смерті, 1 листопада 1996 року. Це була п'ятниця. Я прилетів на срібне весілля Кобзона з дружиною, сином і зі своїм заступником .... І там Щербань сказав мені, що Лазаренко його замовив, і що він полетить до Америки, як дослівно було сказано, на 90 днів, і "все розрулимо там" ...

Я полетів до Одеси. У суботу працював, а в неділю до Одеси прилетів Пустовойтенко, який був міністром Кабінету міністрів та головою Федерації футболу . Ми сиділи, розмовляли, в цей час у мене задзвонив телефон, і мені сказав Аркадій Табачник, якого згодом теж убили, що щойно розстріляли Євгена Щербаня і його дружину. Я під враженням всього цього сказав, що тільки позавчора Щербань говорив, що його замовив Лазаренко. Про це, очевидно, доповіли на самий верх, тому що в понеділок вранці у мене задзвонив телефон - це був президент Кучма, який мене запитав: "Що тобі сказав Євген Щербань?". "Те, що він сказав, ні до чого не пришиєш, тому що це лише слова. Він сказав, що Лазаренко "." Ну, добре, - сказав Кучма, - тоді зараз тобі подзвонить Володя Радченко, ти йому розкажи ". Подзвонив і Володимир Іванович Радченко. Я і йому це сказав. Все на цьому закінчилося", - розповів історію 17-річної давності Едуард Гурвіц.