Джемілєв бачить руку влади у визнанні його сина психічно здоровим

Як повідомляє КоммерсантЪ-Украина, підозрюваний раніше страждав від психічного розладу і проходив лікування в Туреччині, тому 5 червня його помістили до Кримської республіканської клінічної психіатричної лікарні N1, щоб пройти судово-психіатричну експертизу.

Фахівці клініки схиляються до того, що на момент скоєння злочину Хайсер Джемілєв був психічно здоровий. "Зараз він у пригніченому стані, у нього серйозна депресія. Але колеги думають, що це пов'язано з зазнаним стресом унаслідок трагедії, а не з хронічною патологією. Він так як слід і не пояснив, що сталося того дня. Каже мало, неясно. Мовляв, рушниця була не заряджена, він з нею просто вовтузився. Потім впадає в ступор, починає плакати", - розповів один зі співробітників лікарні.

Мустафа Джемілєв не згоден з думкою лікарів. "На момент скоєння злочину мій син не був здоровий хоча б тому, що він лікується вже п'ять років і приймає ліки. Діагноз сформульовано як нервовий розлад. Те, що експертиза стверджує протилежне, мабуть, вигідно чинній владі Криму, - заявив Мустафа Джемілєв. - Але цей висновок буде не останнім, ми домовилися запросити для незалежної експертизи іноземних лікарів. Це відбудеться після того, як ми отримаємо офіційний висновок кримських медиків".

У кримському ГУ МВС повідомили, що "з першого дня слідства у процес ніхто не втручається".

Разом з тим, за даними міліції, Мустафа Джемілєв, який є господарем зброї, досі не дав дозволу на огляд кімнати, де вона зберігалася. Очільник меджлісу не бачить сенсу в цих діях.

"Якби вони захотіли провести огляд в день вбивства, ніхто б не перешкоджав. Тепер, можливо, вони розраховують знайти умови неналежного зберігання зброї або інші факти, що говорять проти мене як проти народного депутата. Зброя у мене зберігалася належним чином. Син сказав, що заліз через фрамугу в мій кабінет, дістав ключі і взяв зброю з сейфа. Він не контролює себе. Я у нього питав: "Навіщо ти це зробив?" Жодної відповіді я не почув. Він повторює тільки одне: "Так вийшло", - розповів голова меджлісу.

Нагадаємо, 27 травня Хайсер Джемілєв з вікна власного будинку в Бахчисараї з карабіна калібру 7,62 мм убив свого друга, 44-річного Февзі Едемова, який у цей момент підв'язував на городі помідори. Злочин попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"; максимальне покарання - 15 років позбавлення волі).

У ГУ МВС в Автономній республіці Крим розповіли, що потерпілий отримав три поранення - в голову, праве плече і праве стегно, однак у міліції не вказують, скільки куль було випущено. Але Мустафа Джемілєв наполягає, що Февзі Едемов був убитий одним пострілом внаслідок нещасного випадку.

Адвокат Хайсера Джемілєва Олександр Лісовий також стверджує, що три поранення необов'язково означають три випущені кулі.

"Оскільки в пресі обговорюється питання про три постріли, я хочу звернути увагу: передчасно і непрофесійно заявляти про три постріли, оскільки на місці події виявлена ​​одна гільза зі зброї - цей факт зафіксовано в протоколі", - заявив він.