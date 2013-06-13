Мустафа Джемілєв не дав міліції дозволу на огляд свого будинку
Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв, чий син Хайсер підозрюється у вбивстві друга сім'ї, поки що не дав дозволу міліції на огляд будинку, де зберігалася гвинтівка, з якої зроблено постріл.
Це витікає з відеокоментаря начальника слідчого управління Кримського управління міліції Олега Кириліна, розміщеного на сайті ГУ МВС у Криму.
"Існує низка проблемних питань щодо розслідування злочину. Досі слідство не має в своєму розпорядженні дозволу господаря цієї зброї на доступ до огляду приміщення, де вона раніше зберігалася. Оглянути житло ми можемо лише або з (його) письмового дозволу, або закон передбачає звернення до Верховної Ради України для одержання відповідного дозволу. Це питання задавалося господарю помешкання. Наступного тижня він обіцяє дати остаточну відповідь: чи дозволить він оглянути приміщення", - сказав Кирилін.
Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера меджлісу. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.
Хайсер узяв гвинтівку в будинку свого батька, а той придбав її ще в "бандитських" для Криму 1990-х роках.
Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО строком на 60 днів.
Адвокат на початку червня подав апеляцію. Апеляційний суд у другій декаді червня відмовився змінити запобіжний захід.
За словами Мустафи Джемілєва, Хайсер у 2008 році лікував психічний розлад у клініці Туреччини, а також пробував марихуану.