Мустафа Джемілєв не дав міліції дозволу на огляд свого будинку

Це витікає з відеокоментаря начальника слідчого управління Кримського управління міліції Олега Кириліна, розміщеного на сайті ГУ МВС у Криму.

"Існує низка проблемних питань щодо розслідування злочину. Досі слідство не має в своєму розпорядженні дозволу господаря цієї зброї на доступ до огляду приміщення, де вона раніше зберігалася. Оглянути житло ми можемо лише або з (його) письмового дозволу, або закон передбачає звернення до Верховної Ради України для одержання відповідного дозволу. Це питання задавалося господарю помешкання. Наступного тижня він обіцяє дати остаточну відповідь: чи дозволить він оглянути приміщення", - сказав Кирилін.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера меджлісу. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Хайсер узяв гвинтівку в будинку свого батька, а той придбав її ще в "бандитських" для Криму 1990-х роках.

Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО строком на 60 днів.

Адвокат на початку червня подав апеляцію. Апеляційний суд у другій декаді червня відмовився змінити запобіжний захід.

За словами Мустафи Джемілєва, Хайсер у 2008 році лікував психічний розлад у клініці Туреччини, а також пробував марихуану.