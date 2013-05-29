Адвокат Джемілєва: Три поранення не означають три кулі

Про це О.Лісовий повідомив на прес-конференції в Сімферополі в середу ввечері, передає кореспондент УНІАН.

"Під час огляду трупа виявлено три поранення, які попередньо кваліфіковані як вогнепальні: голова, праве плече, праве стегно. Оскільки в пресі обговорюється питання про три постріли, я хочу звернути увагу: передчасно і непрофесійно заявляти про три постріли, оскільки на місці події виявлена одна гільза зі зброї - цей факт зафіксовано в протоколі, а потерпілий у момент заподіяння смертельного поранення знаходився в положенні сидячи навколішки", - сказав захисник.

"Тільки в майбутньому при відтворенні (картини події) за участю медичних експертів можна відповісти на питання: виключається або не виключається заподіяння поранень одним або кількома пострілами", - додав адвокат.

Мустафа Джемілєв уточнив, що його син стріляв з карабіна, який голова меджлісу купив багато років тому, коли в Криму був розгул бандитизму.

Політик додав, що карабін зберігав у сейфі, і Хайсер, імовірно, взяв його звідти. Зброя була зареєстрована.

За словами М.Джемілєва, драма розігралася у дворі будинку Хайсера, куди Февзі прийшов допомогти підв'язати помідори. За поки що незрозумілих причин, син голови меджлісу схопив зброю і з другого поверху будинку вистрілив у знайомого, який в той момент був у дворі.

"Він відповів: "Так сталося", - передав Мустафа Джемілєв відповідь сина на його запитання, чому той убив друга сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав родині лідера меджлісу. У нього залишилася дружина і двоє дітей від різних шлюбів.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, зараз він перебуває в СІЗО.

Хайсер в 2008 році лікувався від психічного розладу в клініці Туреччини.