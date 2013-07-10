Атаку на редакцію МК взяли на себе "автономні націоналісти" (відео)

На відео хлопець у масці сидить біля стіни під синьо-жовтим прапором та називається представником "автономних націоналістів", які організували "акцію протесту" в Москві. При цьому він звинувачує головного редактора газети "Московский комсомолец" Павла Гусєва у торгівлі людьми.

"Акція протесту, яка була проведена нами в Московії - це попередження всім, хто намагається приховати злочини проти українських жінок, проти української держави, що відбувалися протягом десятиліть бандою, куди входить Павло Гусєв", - заявив невідомий у масці.

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Після цього хлопець наводить два випадки, коли українських дівчат нібито було викрадено "бандою Гусєва".

"Ми вимагаємо покарати злочинця, викрадача українських дівчат та сутенера Павла Гусєва і його криваву банду. Ми вимагаємо чесного та прозорого слідства у справі викрадення українських жінок, вимагаємо встановити та притягнути до відповідальності всіх, хто допомагав і допомагає Гусєву уникати законного покарання", - заявив представник "автономних націоналістів".

За його словами, їхнє угруповання не належить до жодної політичної партії.

"Ми поза політикою, ми не належимо до жодних політичних партій і політичних об'єднань. Також ми хочемо сказати, що багатьом легше повірити, що ми найманці, що наша акція була замовна, і набагато легше повірити в це, ніж у те, що бандерівці крокували Москвою", - запевняє невідомий у масці, додавши, що "це було саме так".

Крім того, хлопець зазначив, що якщо Гусєва не буде покарано за допомогою закону, "то українська нація повстане і покарає його самостійно".

Прикметно, що на відеозапису прапор України висить у перевернутому положенні - блакитна смуга долі, жовта - угорі.

Як повідомляв УНІАН, у газеті «Московский комсомолец» заявили про напад на редакцію хуліганів, які вигукували гасла «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації».

У прес-службі московської поліції УНІАН повідомили, що не знають, хто саме напав на редакцію газети «Московский комсомолец».

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють інформацію про можливу причетність активістів «Свободи» до нападу на редакцію газети “Московский комсомолец”.

За матеріалами: ТСН, УНІАН