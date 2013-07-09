У «Свободі» заперечують причетність до нападу на редакцію газети

"Всі акції, які робить "Свобода", - вона оголошує про це на своєму сайті. Жодної інформації про акцію "Свободи" в Москві - незалежно від нашого ставлення до того, що там відбулося, - ми не проводили», - наголосив народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк у коментарі «5 каналу».

Сиротюк також додав, що «ми не можемо здійснювати свою діяльність за межами України по статуту, по законодавству. Ми не маємо свого представництва в Москві. Ми до того не маємо жодного відношення».

«Бачив про це в Ютубі. Але це така звичайна інформаційна атака чи псевдо-атака", - зазначив «свободівець».

Як повідомляв УНІАН, у газеті «Московский комсомолец» заявили про напад на редакцію хуліганів, які вигукували гасла «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації».

У прес-службі московської поліції УНІАН повідомили, що не знають, хто саме напав на редакцію газети «Московский комсомолец».

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевіряють інформацію про можливу причетність активістів «Свободи» до нападу на редакцію газети “Московский комсомолец”.