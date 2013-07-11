Баррозу вважає ідеальним підписання Угоди про асоціацію з Україною в листопаді

Про це він сказав в інтерв'ю польському телеканалу TVP Info.

"Думаю, що було б ідеально, якби нам вдалося на саміті у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію з Україною та поглиблену зону вільної торгівлі", - сказав він.

Баррозу наголосив, що він особисто підтримує євроінтеграцію України, зазначивши, що вона також є вигідною Європейському Союзу. "Тому ми підтримуємо українців у тих реформах, які необхідні для реалізації цієї мети", - сказав він.

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Серед реформ, які українська влада повинна реалізувати для підписання угоди, Баррозу назвав реформу системи правосуддя.

Також сьогодні Президент Польщі Броніслав Коморовський після зустрічі з Баррозу у польській столиці заявив, що Президент Єврокомісії розділяє погляди влади Польщі щодо важливості наближення України до Європейського Союзу.

"Хотів би сьогодні особливо підкреслити, що важливість європейського проекту, його значення, вага пов'язані, зокрема, з тим, що держави, які є в ньому, більше собі довіряють, менше роблять ставку на конфлікти, а більше на співпрацю", - сказав Коморовський.

"І ми б дуже хотіли, аби цей великий процес, мудрий і такий, що відкриває прекрасні перспективи, стосувався також польсько-українських відносин", - підсумував Президент Польщі.

Раніше у липні Президент України Віктор Янукович заявив про готовність української влади виконати усі умови для запланованого підписання угоди.

Нагадаємо, представники ЄС називали три найголовніші умови: ухвалення нового виборчого законодавства, закону про прокуратуру та вирішення питання вибіркового правосуддя.