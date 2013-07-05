Баррозу сподівається, що саміт у Вільнюсі буде успішним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції у Вільнюсі з Президентом Литви Далею Грібаускайте (Литва з 1 липня головує у Євросоюзі – УНІАН).

“Сподіваюсь, що саміт у Вільнюсі буде успішним. Я очікую плідної дискусії за низкою угод про асоціацію з нашими східними партнерами”, - сказав Баррозу.

У свою чергу Президент Литви зазначила, що “Східне партнерство” є дуже важливим для ЄС, оскільки йдеться про сусідів.

“І ми хочемо бачити розвинену демократію, безпеку та захист прав людини”, - сказала Грібаускайте.

Говорячи в цьому контексті про відносини з Україною, Президент Литви зазначила, що хотіла б бачити подальший рух Києва до європейської інтеграції, і нагадала про три основні групи завдань, які мають бути виконані Україною для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Перше – вирішення вибіркового правосуддя та справи Тимошенко. Друге – юридична реформа, що стосується передусім Генеральної прокуратури. Третє – виборча реформа, зокрема, ухвалення єдиного Виборчого кодексу, в тому числі для вирішення проблеми муніципальних виборів у Києві”, - сказала Грібаускайте.

“Ми хотіли б бачити певні результати по всіх трьох групах проблем, інакше буде дуже складно підписати угоду”, - зазначила Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою Угоди про асоціацію, - у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки по Україні, у яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.