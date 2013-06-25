Фюле каже, що перед Києвом висунули три однаково важливі умови

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що всі критерії, окреслені Радою закордонних справ ЄС у грудні минулого року для підписання угоди про асоціацію з Україною, є однаково важливими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле заявив на прес-конференції у Люксембурзі по завершенню засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

“Немає менш важливого, чи більш важливого. Є три важливих речі”, - сказав він, зазначивши, що йдеться про реформи виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

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“І ми ставимося з однаковою важливістю до всіх реформ”, - сказав Фюле.

Він також зазначив, що під час засідання Ради співробітництва сторони не робили оцінок тому, що вже було зроблено, а сфокусували увагу на те, що потрібно зробити ще до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на 28-29 листопада.

У свою чергу міністр закордонних справ головуючої в ЄС Ірландії Еамон Гілмор зазначив, що в ході засідання європейська сторона підкреслила готовність підписати угоду про асоціацію з Україною за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та видимий прогрес у критеріях, визначених Радою закордонних справ ЄС.

Міністр також нагадав, що часу на виконання залишається небагато.

“Ми передали послання про необхідність терміново рухатися, тому що час обмежений між сьогодні та Вільнюським самітом”, - сказав він.

Міністр також зазначив, що сторони обговорили низку двосторонніх питань, а також ситуацію в Придністров’ї.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію - у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року, за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.